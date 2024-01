Mueren 4 en caída de avioneta

RAMOS ARIZPE, COAH.- Cuatro personas perdieron la vida de manera instantánea, luego de que se desplomara la avioneta en la que viajaban, misma que el piloto pretendía aterrizar en el aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, en Ramos Arizpe; los hechos que ocurrieron al filo de las doce del mediodía de este viernes.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Adriana Garza Ibarra, madre del ex alcalde de Matamoros, Alfonso Sánchez Garza, así como Rosario Garza Ibarra, Hilda Garza Ibarra, tías del ex funcionario y el capitán de la aeronave, Antonio Ávila; trascendió que la avioneta con matrícula N6074A, propiedad de ALSA Aviation INC, partió por la mañana desde Brownsville, Texas, donde tenía su base y posteriormente realizó una escala en Matamoros, Tamaulipas.

Luego de lo anterior, partió con destino al aeropuerto Plan de Guadalupe, en Ramos Arizpe; sin embargo, a aproximadamente dos kilómetros de llegar a la pista de aterrizaje, la aeronave se desplomó en un terreno baldío ubicado en la Colonia Santos Saucedo, a casi cien metros de las casas de la orilla del sector.

De acuerdo a los reportes preliminares, la causa principal fue la falta de combustible, aunado a los fuertes vientos que se registran por el actual frente frío; de igual manera, se dio a conocer que Antonio Ávila dio el aviso a la torre de control del aeropuerto y recibió una respuesta positiva para poder aterrizar, pero presuntamente no tenía suficiente gas avión, lo que derivó en que se desplomaran.

Por su parte, Luis Gerardo García Martínez, director de Servicios Estatales Aeroportuarios, confirmó que se había recibido y autorizado el permiso de aterrizaje, además de que avanzaba con el perfilado correspondiente, pero minutos después, la avioneta giró abruptamente a su izquierda y finalmente se desplomó.

Los primeros en llegar fueron elementos de la Policía Municipal de Ramos Arizpe tras ser notificados por el sistema de emergencia 911, al igual que personal del Aeropuerto Plan de Guadalupe que presenciaron la caída de la aeronave y acudieron para tratar de auxiliar a los tripulantes, pero nada pudieron hacer por ellos ya que perdieron la vida en lugar.

La zona fue acordonado por la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, elementos de la Fiscalía General del Estado, mientras que peritos realizaban las labores de investigación; cabe señalar que uno de los cuerpos fue localizado momentos después ya que salió disparado de la avioneta.