Multas por maltrato animal en Saltillo: Amal Esper da detalles

SALTILLO, Coahuila.- A pocos meses de haber entrado en vigor las sanciones por maltrato animal en Saltillo, ya se han aplicado alrededor de 10 multas a propietarios de mascotas que incurrieron en conductas de descuido o abuso, informó la regidora Amal Esper. La funcionaria explicó que la iniciativa fue presentada en septiembre del año pasado y aprobada por unanimidad por el Cabildo. Este año comenzó su aplicación formal y actualmente ya existen expedientes sancionados por la autoridad municipal. "Ya hay algunas multas que tiene la juez municipal. Obviamente existe un procedimiento para determinar cada caso, pero ya llevamos unas 10 aproximadamente", señaló.

Esper destacó que el objetivo de las sanciones no es recaudar recursos, sino fomentar una cultura de respeto y responsabilidad hacia los animales de compañía. Las multas pueden oscilar entre los 11 mil y los 120 mil pesos, dependiendo de la gravedad de la falta y del daño ocasionado al animal. La regidora indicó que diariamente se reciben reportes ciudadanos sobre posibles casos de maltrato, principalmente relacionados con perros que permanecen en azoteas sin agua o alimento, mascotas expuestas a altas temperaturas, animales en malas condiciones de salud o propietarios que los mantienen en situación de abandono. Las denuncias pueden realizarse a través del Centro de Atención Municipal, la plataforma Saltillo Gob, las redes sociales de la regidora o directamente con la Policía Ambiental. Una vez recibido el reporte, personal de la Policía Ambiental e inspectores de Medio Ambiente acuden al lugar para verificar la situación. "Muchas veces son conflictos entre vecinos o reportes que no necesariamente constituyen maltrato, por lo que debemos revisar cuidadosamente cada caso antes de determinar una sanción", explicó.

Como parte de las acciones para fortalecer la protección animal, el Municipio también conformó una Comisión de Bienestar para los Seres Sintientes, integrada por representantes municipales y estatales, elementos de la Policía Ambiental, médicos veterinarios, especialistas y activistas. La funcionaria señaló que este organismo trabaja en la elaboración de propuestas y mejoras para garantizar el bienestar de los animales y fortalecer los mecanismos de atención a denuncias. Además de las sanciones, el Ayuntamiento impulsa campañas de adopción responsable a través del Centro de Bienestar Animal, instancia que sustituyó al antiguo Centro de Control Canino. "La finalidad es que los animales encuentren un hogar y tengan una segunda oportunidad de vida. Estamos realizando campañas importantes de adopción y creemos que vamos avanzando de manera positiva", concluyó.