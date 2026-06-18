Saltillo mejora movilidad con semáforos inteligentes en la avenida Otilio González

Saltillo, Coah.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó la rehabilitación de un tramo de la avenida Otilio González y anunció la atención de otros segmentos de esa vialidad, además de la implementación de herramientas de inteligencia artificial para mejorar la movilidad en este importante corredor al oriente de la ciudad.

Dijo que, de acuerdo con los estudios realizados por el Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, se instalarán entre tres y cuatro semáforos en puntos estratégicos de la avenida Otilio González, los cuales estarán sincronizados mediante inteligencia artificial para agilizar el flujo vehicular, tal y como se hizo en la avenida Presidente Cárdenas.

"En este tema de obras sociales también trabajamos de la mano con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para llevar beneficios a todos los sectores y seguir consolidando a Saltillo como la mejor ciudad para vivir", comentó Díaz González.

El Alcalde señaló que con la rehabilitación del tramo que hoy se entrega se beneficia de manera directa a habitantes de colonias como Lomas del Pedregal, San José, Nueva Imagen, Nueva Tlaxcala, Nuevo Progreso, El Ejido, La Morita, entre otras, además de quienes diariamente circulan por esta importante vialidad.

Afirmó que el objetivo de estas obras es que la población cuente con vialidades más seguras y eficientes, para pasar menos tiempo en el tráfico y más tiempo con sus familias.

El director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, dio a conocer que la repavimentación entregada comprende el tramo entre las calles Mármol y San José, con una longitud de 702 metros lineales y una superficie superior a los 10 mil 500 metros cuadrados.

Nerio Maltos comentó que se colocó una nueva carpeta asfáltica de cinco centímetros de espesor, además de realizarse trabajos de delimitación de carriles y señalamiento horizontal para brindar una circulación más segura.

A nombre de las y los vecinos del sector, Edith Hernández Trujillo destacó la importancia de esta obra, al señalar que representa un beneficio directo para la movilidad y la calidad de vida de las familias.

"Alcalde, de corazón muchas gracias por su compromiso y por tomar en cuenta a toda esta comunidad. Ver esta obra nos demuestra que usted cumple con su palabra y que no se olvida de la gente de las colonias", comentó Hernández Trujillo.

En el evento también estuvieron presentes el diputado local, Ángel Mahatma Sánchez Guajardo; el regidor Eduardo Morelos Jiménez; el delegado de sector, Leonardo Jiménez Camacho; además de integrantes del Cabildo, titulares de dependencias municipales, así como vecinas y vecinos del sector.