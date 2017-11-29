Nació mujer y pelea por llamarse Isaac Molina

Saltillo Coah.-”Quiero ser el primero para recibir todos los golpes, y hacer un camino para todas las personas que vienen después de mi”, dice Isaac Molina.

La Academia Interamericana de Derechos Humanos, dio a conocer el caso “Isaac Molina”, un litigio estratégico que busca cambiar sexo y nombre a una persona transexual.

El director de la AIDH, Luis Efrén Ríos Vega y el director jurídico de la misma, dieron a conocer este caso que pretende crear un litigio en el marco legal del Registro Público, para reconocer el derecho humano de Isaac, a gozar del nombre que eligió desde los 16 años mientras radicaba en San Luis Potosí.

Isaac Molina es un joven de 22 años que nació bajo un nombre femenino en Saltillo, y comentó que su proceso de transición ha sido largo y pautado, pero su acceso a este litigio puede ser motivacional para las personas de la comunidad Trans, que actualmente son discriminados hasta en el acceso a los baños públicos.

Aunque existen actualmente dos casos de personas transexuales que han logrado el cambio de nombre en Coahuila, hasta ahora, el cambio de sexo no ha sido reconocido en el acta de nacimiento.

En ese sentido, Isaac Molina dijo conocer las posibilidades que se tienen de realizar su cambio de nombre y sexo a través de un trámite administrativo en la Ciudad de México, sin embargo, este proceso representa una serie de desconocimientos en el registro público del Estado.

Luis Efrén Ríos Vega, comentó que en ese aspecto, la AIDH busca formar un plano para que los casos de este tipo se lleven a cabo con mayor agilidad, o que incluso, la propuesta de Ley de Identidad de Género que se presentó en julio pasado ante el Congreso del Estado por San Aelredo AC, sea tocada en la mesa legislativa.

Los integrantes de la Academia, entre los cuales se encuentra la Secretaria Académica, Irene Spigno, dieron a conocer que este proceso inició el pasado 28 de septiembre en la oficialía común de partes, y el 15 de noviembre entró al proceso de radicación de pruebas por parte del juez, sin que este presentará alguna prevención o regresara el documento.