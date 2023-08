Ni un paso atrás en seguridad

Saltillo, Coah.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís reiteró que hasta el último día de su Administración trabajará en el fortalecimiento de la seguridad, y refirió que este martes de nueva cuenta hombres armados pretendieron ingresar a Coahuila, pero fueron repelidos por las fuerzas interinstitucionales del orden.

Lamentó y envió sus condolencias a la familia del elemento que falleció en el ataque, y deseó pronta recuperación a otros dos efectivos que resultaron heridos.

Externó su reconocimiento al Ejército Mexicano y a la Guardia Nacional, que suman esfuerzos y acciones con las distintas corporaciones del Estado, para que en la entidad prevalezca la seguridad, la paz y la tranquilidad.

Lo anterior, al entregar, conjuntamente con el Alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, la Presea Saltillo, en su Edición 2023:

+En Vida, a Mariano Fuentes del Bosque.

+ Post-Mortem, al extinto maestro Rubén Gámez Valero.

+ A la Institución, a la Cruz Roja Mexicana, Delegación Saltillo.

Esto en el marco de la Sesión Solemne de Cabildo por el 446 Aniversario de la Fundación de la Capital del Estado.

Miguel Riquelme reiteró su firme compromiso de mantener la paz social y la tranquilidad en Coahuila hasta el último día de su Administración.

"Hace unas horas tuvimos un enfrentamiento con criminales en el norte del Estado, quienes querían ingresar a nuestra entidad como todos los días, pero fueron repelidos de manera contundente", destacó el Gobernador.

Asimismo, destacó la fortaleza y la valentía de las fuerzas del orden y transmitió sus sinceras condolencias a la familia de quien en el cumplimiento del deber perdió la vida por salvaguardar la gente de Coahuila.

Previamente, Riquelme Solís entregó, junto al alcalde Fraustro Siller, la Presea Saltillo Edición 2023, en la Sesión Solemne de Cabildo por el 446 Aniversario de la Fundación de la Capital de Coahuila.

Saltillo, indicó, se confirma como una de las mejores capitales del País, que se distingue por sus altos indicadores en materia de seguridad, desarrollo, generación de empleos e inversiones.

Por otra parte, señaló que la grandeza de Saltillo es resultado de un largo proceso de los esfuerzos colectivos de su población.

Después de hacer una remembranza de la historia de esta ciudad, Miguel Riquelme resaltó que a lo largo del tiempo hasta nuestros días, arribaron a su territorio grupos de familias de otras naciones, con la certeza de que aquí tendrán una vida fructífera, de paz y de concordia.

En esta Administración, recordó, se enfrentó uno de los retos más importantes de la historia contemporánea, como fue la pandemia por el Covid 19.

"Coordinadamente con las autoridades municipales, primero con Manolo Jiménez Salinas y luego con José María Fraustro Siller, se desarrollaron estrategias efectivas para mantener a Saltillo como la ciudad de paz, progresista, de bienestar, de educación y de cultura, que le distingue en México y en el mundo", dijo.

En ese contexto, el Mandatario coahuilense resaltó la preparación de la Policía Municipal de Saltillo, que es una de las mejores del País: "Y de las más equipadas y efectivas para combatir la delincuencia, y sobre todo en la salvaguarda de la integridad de nuestras familias".

Cuenta con una estrategia efectiva de blindaje en los principales accesos a Saltillo, para confirmarla como una de las ciudades más seguras del País, que le convierten en importante destino para toda empresa global.

Sobre los programas conjuntos Estado-Municipios, añadió el Gobernador de Coahuila: "Están destinados al fortalecimiento de la infraestructura social, urbana, deportiva, cultural y turística".

"Responden a las prioridades de la comunidad y garantizan el entorno pacífico para el desarrollo de las más diversas actividades".

Luego reconoció el trabajo desarrollado por el Ayuntamiento de Saltillo, así como las trayectorias de los homenajeados con la Presea Saltillo.

En la Sesión Solemne, se leyeron las semblanzas de los galardonados, en las que se resaltó su coadyuvancia para el desarrollo de Saltillo.

A este evento asistieron, también, Enrique Martínez y Martínez, ex Gobernador y ex Alcalde de Saltillo; los ex alcaldes Jericó Abramo Masso, Rosendo Villarreal, Fernando de las Fuentes y Arturo Berrueto González; representantes de los sectores académico, privado, universitario e industrial de la Región Sureste, además de servidores públicos municipales y federales.