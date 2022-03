No salgan a votar: MARS

SALTILLO, COAH.- El Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís llamó a la militancia priista a no participar en la revocación de mandato que promueve el Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador por ser "una simulación".

Lo anterior lo externó durante la Sesión del Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional que se llevó cabo en Saltillo, donde también se celebró el 93 aniversario del partido tricolor, evento al que acudió Alejandro Moreno, líder nacional del PRI.

"No supieron qué hacer con el país, hoy estamos a la deriva en salud, economía y seguridad, cientos de familia están dejando sus hogares presas del temor y la incertidumbre; en México no hay crecimiento y en suma hay ausencia de políticas públicas efectivas", expresó el mandatario estatal.

Miguel Riquelme destacó: "Aún así, sabemos que elegimos presidente para seis años y respetamos la democracia; en Coahuila aprendimos a construir instituciones y respetar la figura presidencial, pero hoy quiero hacer un llamado respetuoso a los priistas para que no participemos en la farsa que se proponen hacer el próximo 10 de abril".

De igual manera, expresó: "El cargo que nos otorga la democracia no es una investidura para cumplir caprichos personales, arbitrariedades y ocurrencias en perjuicio del pueblo, reitero que México seleccionó a un presidente con base en la democracia y la constitución política, nuestras instituciones le dieron el triunfo y la constancia de lo que quiso la mayoría, pero de ninguna forma el PRI de Coahuila se convertirá en cómplice de este magno error que le traerá grandes costos al pueblo".

Riquelme reiteró que los militantes no deben acudir de nueva cuenta a un escenario provocador con la revocación de mandato de López Obrador: "No seamos parte de la simulación fraguada que hacen desde el Gobierno Federal, México tomó una decisión y la Constitución Política establece cuánto dura el cargo, son seis años, ni más ni menos, no tenemos por qué inventar falsos proceso electores".

También lee: Exhiben imagen de auto que mató a Don José

Finalmente, Riquelme Solís añadió que utilizar la revocación para ratificar el cargo implica intentar manipular los instrumentos de la democracia para sacar ventaja indebida y raja política: "En lugar de gobernar bien, hacen campaña en lo personal y para su partido Morena, además de ayudar sus candidatos; demostremos el rechazo con nuestra ausencia y que le quede claro a Morena que la siguiente cita para ir a las urnas es el 4 del junio del 2023".

PRI NO VOTARÁ POR REFORMA ELÉCTRICA

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que si Morena lleva a discusión la misma iniciativa de reforma eléctrica en la Cámara de Diputados, el voto del grupo parlamentario del tricolor será en contra, además, afirmó que el objetivo es el impulso a las energías limpias y que baje el precio de la luz.

El priista señaló que para la construcción de acuerdos y consensos, tiene que haber tiempos y momentos, pues mientras no haya la construcción de acuerdos y consensos en una iniciativa de reforma que garantice certeza, certidumbre, respeto a todos los elementos del andamiaje jurídico que representa una reforma de este calado, el PRI no acompañará esa reforma.