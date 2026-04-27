Mensaje de tiroteo en Secundaria Técnica de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un nuevo caso de presunta amenaza de tiroteo derivó la preocupación entre padres de familia de la Secundaria técnica de Ramos Arizpe, luego de que fuera localizado un mensaje en el baño de hombres advirtiendo sobre un posible ataque armado.

Tras el hallazgo, directivos del plantel notificaron a madres y padres de familia desde el pasado viernes, solicitando que revisen las mochilas de sus hijos antes de salir de casa como medida preventiva, con el objetivo de reducir riesgos al inicio de la semana escolar.

Reacción de los padres ante la amenaza

No obstante, la recomendación generó inquietud entre algunos tutores, quienes consideraron que esta acción resulta insuficiente. Señalaron que, aunque cumplen con la revisión en casa, existe la posibilidad de que durante el trayecto los estudiantes puedan acceder a objetos prohibidos, por lo que plantearon la necesidad de que la escuela implemente filtros o revisiones internas.

El incidente ocurre en medio de un contexto nacional donde, a través de redes sociales, principalmente en Tik Tok, se han difundido retos entre estudiantes que han causado preocupación por su potencial peligro.

Acciones de la autoridad educativa

Hasta ahora, la dirección del plantel no ha ofrecido detalles adicionales. La directora, Josefina Hernández González, evitó dar declaraciones y se limitó a informar que el caso fue turnado a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Coahuila, instancia que dará seguimiento.

Aunque no se reportan incidentes dentro de la escuela, la situación mantiene en alerta a la comunidad educativa en Ramos Arizpe.