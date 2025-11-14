Gremio restaurantero de Saltillo se prepara para el Buen Fin

SALTILLO, COAHUILA.- El gremio restaurantero de Saltillo se declara listo para aprovechar la movilidad económica del Buen Fin con una amplia oferta de promociones, así como para enfrentar un diciembre que ya registra una ocupación del 90% en restaurantes y salones.

¿Qué ocurrió?

Así lo dio a conocer Isidoro García, presidente de la CANIRAC, quien destacó la importancia del último trimestre del año para el sector.

Durante la temporada del Buen Fin, los restaurantes ofrecerán descuentos directos, promociones 2x1 y 3x2, además de paquetes para consumir en el lugar o llevar a casa.

"La intención es que la ciudadanía pueda salir, consumir y disfrutar de sus restaurantes favoritos. Este fin de semana representa una derrama muy importante para nosotros", señaló García.

El líder empresarial recordó que, en años anteriores, el Buen Fin ha generado entre 10 y 12 millones de pesos adicionales a las ventas habituales de un fin de semana, lo que convierte este periodo en uno de los más significativos para el sector gastronómico.

¿Cuál es la respuesta de las autoridades?

El presidente de la CANIRAC informó que el organismo trabaja con el Gobierno del Estado en un proyecto para apoyar a nuevos emprendedores restauranteros, quienes recibirán facilidades en las cuotas de incorporación.

También se coordinan con la Secretaría de Salud para actualizar tarjetones y reforzar los análisis clínicos de quienes manipulan alimentos.

Además, se prepara un plan de capacitación para cierre de año y otro más amplio rumbo a 2026, en el que se contempla una fuerte actividad económica por la llegada de visitantes internacionales durante el Mundial 2026.

"Se habla de cinco millones de turistas en México; a Nuevo León le tocarían 1.5 millones. Y nosotros, estando tan cerca, con nuestras rutas de vinos, restaurantes, hoteles y pueblos mágicos, tenemos una gran oportunidad. Debemos subirnos a esa ola y recibir a quienes vendrán de otros países", destacó.