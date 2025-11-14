Frontera recibe el programa Mercadito Mejora con productos a bajo costo

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, llevó por primera vez el programa Mercadito Mejora a la colonia El Huizachal, donde se destacó la venta de la tapa de huevo a 55 pesos y se incorporó la oferta de productos de limpieza para el hogar, además de emprendedores de comida y la participación del IEEA.

Desde las 10:00 de la mañana, vecinos del sector salieron para aprovechar los beneficios del programa estatal, respaldado por el Ayuntamiento de Frontera, que acudió con diferentes departamentos como Protección Animal, Servicios Primarios, Simas, Obras Públicas y otros más.

"Cualquier duda o problemática que tengan con vecinos, perros o servicios, acérquense con nosotros y los departamentos; estamos atendiendo todo lo que requieran", expresó la alcaldesa durante su mensaje a los presentes.

Pérez Cantú señaló que continuarán visitando la colonia para llevar más obras y apoyos al sector, y agradeció a la ciudadanía por cumplir con el pago del predial, asegurando que esto permite mantener acciones como bacheo, recarpeteo, alumbrado público, recolección de basura y otros servicios.

En esta edición del Mercadito Mejora también se ofrecieron frutas y verduras a bajo costo, además de la tapa de huevo a 55 pesos, precio logrado gracias a la aportación conjunta del gobierno estatal y municipal.

El programa Mercadito Mejora busca no solo ofrecer productos a precios accesibles, sino también fomentar la participación de los vecinos en la mejora de su comunidad. La alcaldesa enfatizó la necesidad de mantener un diálogo abierto con los ciudadanos para atender sus necesidades y preocupaciones.