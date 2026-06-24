Manolo Jiménez premia a estudiantes destacados en Coahuila

SALTILLO, COAH.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la ceremonia de premiación de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2026, en la que fueron reconocidos los 22 alumnos más destacados de sexto grado de primaria en Coahuila, seleccionados entre más de 45 mil estudiantes de todo el estado.

Durante el evento, las y los ganadores recibieron una beca otorgada por la Fundación BBVA para apoyar sus estudios de secundaria, mientras que el Gobierno del Estado les entregó una computadora portátil. El reconocimiento también se extendió a sus maestras y maestros, quienes recibieron el mismo apoyo tecnológico.

El mandatario estatal felicitó a los estudiantes por su desempeño académico y destacó que representan el presente y el futuro de Coahuila. "Hoy celebramos el talento de nuestras niñas y niños que brillaron en la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2026. Con esfuerzo, disciplina y dedicación demostraron que en Coahuila tenemos nuevas generaciones que van con todo pa' delante", expresó.

Jiménez Salinas señaló que los 22 estudiantes son ejemplo para miles de niñas, niños y adolescentes de la entidad, al demostrar que la dedicación y el esfuerzo pueden abrir oportunidades de desarrollo.

Asimismo, recordó que desde el inicio de su administración se impulsó la estrategia Impulso Educativo, mediante la cual se han desarrollado programas, proyectos y obras orientados al fortalecimiento del sistema educativo estatal. El Gobernador destacó que la educación es uno de los pilares para mejorar la calidad de vida de la población, junto con áreas como salud, empleo, desarrollo social, infraestructura y seguridad.

Durante su mensaje, también reconoció la labor de las maestras y maestros de Coahuila por su contribución a la formación de nuevas generaciones, así como el respaldo de madres, padres y familias en el desarrollo académico de los estudiantes.

Por su parte, el secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, destacó que los 22 ganadores superaron tres etapas de evaluación académica para convertirse en los mejores estudiantes de un universo superior a los 45 mil alumnos de sexto grado. "Este éxito es de todos ellos, pero también de sus maestras, maestros y familias", señaló.

Daniel Coulomb Herrasti, director de Programas Educativos de Fundación BBVA, informó que las becas entregadas acompañarán a los estudiantes durante los tres años de educación secundaria. En representación de las y los ganadores, la alumna Eunice Monserrat González Villanueva agradeció el respaldo brindado por el Gobierno del Estado y la Fundación BBVA para continuar con su formación académica.

Al evento asistieron autoridades educativas, legislativas, representantes de la iniciativa privada y funcionarios estatales.