Piden a Ayuntamientos empadronar a anexos

SALTILLO, COAH.- El Diputado del Partido Verde Ecologista, Jorge Arturo Valdés Flores, presentó en el Congreso del Estado una Proposición con Punto de Acuerdo para que los Ayuntamientos compartan con los legisladores locales información referente a establecimientos de tratamiento farmacodependientes; es decir, de centros de rehabilitación, anexos o casas de rescate.

Lo anterior es con el propósito de situar y conocer los lugares donde se brindan este tipo de servicios en el Estado, buscando unificar el procedimiento y sobre todo validar que cuenten con los requisitos de funcionamiento y salud en materia estatal y vinculatoria, afirmó Valdés Flores.

"Tenemos que revisar si están funcionando bien; es decir, quizá algunos de ellos estén operando en forma clandestina pero con personal que puede atender a los pacientes que luchan contra las adicciones; entonces, se trata de que estén dentro de un padrón para poder capacitarlos y que podamos regularlos", detalló el legislador.

De igual manera, Jorge Arturo Valdés Flores destacó que no se trata de cerrar anexos sólo por no contar con los permisos, sino de analizar si cuentan con las medidas de seguridad y atención a los internos y que otorguen el tratamiento adecuado: "Deben de estar debidamente registrados y por eso pedimos el apoyo a los Ayuntamientos, porque actualmente las autoridades municipales solamente regulan el uso de suelo y la licencia de funcionamiento, pero eso no garantiza una buena atención".

El Diputado del Partido verde expresó que un delincuente que reincida en la venta y consumo de estupefacientes puede tener la oportunidad de rehabilitarse en un anexo, tal y como ya lo propuso el Poder Judicial en Coahuila, por eso es necesario que dichos espacios tengan al personal adecuado para trabajar con ellos; incluso, es uno de los ejes rectores de los proyectos de INSPIRA, que dirige la esposa del Gobernador Manolo Jiménez, Paola Rodríguez, en cuanto a la atención de adicciones y la salud mental.

"Es todo un conjunto de regularización y atención integral, verificar a los que están funcionando para tener un padrón real, incluso de los que operan clandestinamente para poder introducirlos al sistema y que mejoren en el servicio a los pacientes, porque al final de cuentas a donde queremos llegar es la tema de prevención"; finalizó el Diputado del Partido Verde.