Pláticas educativas en Saltillo para prevenir violencia contra mujeres

SALTILLO, COAHUILA.- El Instituto Municipal de las Mujeres promueve la prevención y atención de la violencia contra las mujeres a través de diferentes pláticas que se imparten en distintos puntos de la ciudad, principalmente en instituciones educativas.

Vanessa Fernández Tonone, directora del instituto, mencionó que, en la administración del alcalde Javier Díaz González, se trabaja de manera permanente para impulsar acciones como esta, que fomentan una vida libre de violencia y una mejor calidad de vida para las mujeres.

Señaló que las pláticas se encuentran disponibles para impartirse en los espacios donde así lo soliciten.

¿Qué pláticas se ofrecen?

Recientemente, en la Escuela Secundaria No. 66 se impartió la plática "Rompiendo el silencio: violencia en el noviazgo", un espacio de reflexión y diálogo dirigido a adolescentes, con el objetivo de identificar señales de alerta, promover relaciones sanas y fomentar el respeto, la igualdad y la comunicación.

"Creemos firmemente que hablar del tema es el primer paso para prevenir la violencia, fortalecer la autoestima y construir vínculos basados en el respeto", refirió Vanessa Fernández.

Otras de las pláticas disponibles son "Acoso y Hostigamiento Sexual", orientada a promover herramientas de respeto, convivencia basada en la igualdad, perspectiva de género y derechos humanos.

Asimismo, se ofrece la plática "No es cuidado, es acecho", con el fin de visibilizar el acecho como una forma de violencia y delito, fortaleciendo la identificación de riesgos y el acceso a medidas de protección para prevenir violencias de mayor impacto.

¿Cómo solicitar las pláticas?

Para solicitar alguna de las pláticas disponibles, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono del Instituto Municipal de las Mujeres 844-415-28-15, o acudir a sus instalaciones ubicadas en Presidente Cárdenas 840, Zona Centro.