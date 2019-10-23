Presentarán más de 80 eventos culturales

SALTILLO Coah.- Más de 80 actividades culturales, artísticas y de formación se presentarán en 13 ciudades del estado a través del Segundo Festival Universitario de las Artes de la Universidad Autónoma de Coahuila del 24 de octubre al 8 de noviembre.

A través de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural DPC, se llevará el Festival a la comunidad universitaria y público en general de Arteaga, Ramos Arizpe, Parras de la Fuente, Torreón, San Pedro, Matamoros, Monclova, Nueva Rosita, Allende, Múzquiz, Piedras Negras y Acuña, municipios en donde la máxima casa de estudios tiene presencia.

En rueda de prensa el coordinador general de la DPC, Eliezer Jáuregui Arrazáte, la subcoordinadora de Patrimonio Cultural, Gabriela Romero, el subcoordinador de Difusión Cultural, David Corona, el jefe del departamento de Grupos y Talleres, Ricardo Rodríguez y la encargada del Consejo Editorial, Claudia Berrueto, dieron a conocer los detalles del Festival.

Las actividades que se estarán desarrollando se enfocarán en las diversas disciplinas artísticas: Baile, exposiciones de artes plásticas y fotografía, cine, música, teatro y conferencias.

La inauguración será el día 24 de noviembre a las 18:00 horas en la Escuela de Ciencias Sociales, mientras que la clausura se realizará el 8 de noviembre en el Paraninfo del Ateneo Fuente a las 20:00 horas, con un concierto para celebrar el 62 aniversario de la Universidad Autónoma de Coahuila y contará con la participación de los grupos artísticos representativos de la máxima casa de estudios acompañados por la Orquesta Filarmónica del Desierto.

Entre algunos de los eventos podemos mencionar en Artes Visuales el Foro “Señas de Identidad y Patrimonio Cultural del Deserto” en la Facultad de Arquitectura, inauguración de la exposición de fotografía “El discreto murmullo del agua” en la Infoteca Campus Arteaga, inauguración de exposición gráfica basada en la obra de José Guadalupe Posada en el Departamento de Grupos y Talleres.

En música se presentará el Concierto de Bienvenida (Ronda Universitaria) del Segundo Certamen de Tunas en el Centro Cultural Vito Alessio Robles; el grupo Americanto en la Plaza Principal de Arteaga, el grupo musical “Armónico” de la UAdeC estará en la Escuela de Bachilleres Juan Agustín de Espinoza y 6° Festival de Blues y Jazz del Desierto con la participación del grupo de Jazz “Kairós” y el grupo “Sarape Jazz” de la Escuela Superior de Música de la UAdeC y el grupo de Jazz – Rock de Sergio Timo Quintana.

Las actividades que se estarán desarrollando se enfocarán en las diversas disciplinas artísticas: Baile, exposiciones de artes plásticas y fotografía, cine, música, teatro y conferencias.

En literatura se realizará el taller “Introducción a la escritura teatral” impartido por Verónica Bujeiro en el Recinto Cultural “Aurora Morales de López”, programa de lectura “Voz de letras” en la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente”, presentación del libro “Jimulco y sus alrededores” del rector, Salvador Hernández Vélez en la Escuela de Bachilleres de Agua Nueva.

También habrá la Muestra Universitaria del Festival de Cine Judío en México en el Teatro de Cámara “Otilio González” y en teatro la presentación de la obra “Mujeres Revolucionarías” en el Centro Universitario de Informática.

Eliezer Jáuregui Arrazáte, dijo que el festival busca contribuir en la formación integral de la comunidad universitaria al incidir en la sensibilización y fortalecer el sentido de pertenencia.

Señaló que con el segundo Festival Universitario de las Artes se busca consolidar los logros alcanzados en la primera edición, como lo fue llegar al 100 por ciento de los municipios donde hay una escuela o facultad, así como brindar escenarios para los talentos artísticos universitarios, favorecer la sana convivencia y hacer de la cultura una opción para los universitarios.

La cartelera del Festival podrá consultarse en las redes sociales de la Coordinación de Difusión y Patrimonio Cultural @dpc.uadec y en la página web http://www2.uadec.mx/pub/DPC/FUA2019.pdf