Fiscalía General del Estado avanza en caso de muerte infantil en Coahuila

SALTILLO, Coah.- El proceso judicial contra dos adolescentes señalados por su presunta responsabilidad en la muerte de una niña de un año y medio avanzó a la etapa intermedia, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) formulara la acusación correspondiente, informó Julio Loera, delegado de la institución en la Región Sureste.

El funcionario explicó que el procedimiento se rige por las disposiciones especiales aplicables a menores de edad, que establecen diferencias respecto al sistema penal para adultos.

De acuerdo con la información del caso, los señalados son la madre de la niña, de 17 años, y su pareja, de 16, quien era padrastro de la menor. Ambos enfrentan el proceso como presuntos responsables de su muerte.

Loera precisó que el periodo máximo de investigación en el sistema de justicia para adolescentes es de seis meses, al igual que en los procedimientos para adultos. Sin embargo, señaló que, al haberse presentado la acusación, el expediente ya se encuentra en la etapa intermedia, por lo que corresponderá a las autoridades judiciales definir los pasos siguientes.

Respecto a la posibilidad de aumentar las sanciones para adolescentes que cometan delitos graves, el delegado indicó que cualquier modificación corresponde al Congreso del Estado, encargado de revisar y, en su caso, aprobar cambios a la legislación especial en la materia.

Actualmente, el sistema de justicia para adolescentes contempla una sanción máxima de cinco años de internamiento. Loera señaló que la viabilidad de modificar ese límite deberá ser analizada por los legisladores.

Aunque reconoció que existen fundamentos jurídicos para establecer los límites actuales de las sanciones, reiteró que la decisión de reformar la legislación corresponde exclusivamente al Poder Legislativo.

Finalmente, sostuvo que la Fiscalía respetará el trabajo del Congreso y las determinaciones que se adopten en torno a una posible reforma legal.