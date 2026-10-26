Iván Terashima anuncia inversión histórica para jóvenes en Coahuila

SALTILLO, Coah. - El Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE) trabaja exclusivamente con recursos estatales, debido a que no ha recibido presupuesto del gobierno federal, informó su director, Iván Terashima Zamora, quien destacó que este año se ha destinado una inversión histórica a programas dirigidos a los jóvenes.

El funcionario detalló que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se han canalizado más de 20 millones de pesos a iniciativas como Superbecas, apoyos económicos, congresos juveniles y actividades realizadas en distintas regiones de Coahuila.

"Aquí en nuestro caso no ha llegado. El presupuesto que llega es el del gobernador Manolo Jiménez. La verdad es que este año ha sido un año histórico de muchísima inversión", declaró al ser cuestionado sobre los recursos federales para atender a la población joven.

Terashima Zamora explicó que las acciones del instituto van más allá de la entrega de becas y recursos económicos, pues también incluyen programas de educación, prevención, salud y participación juvenil, enfocados en brindar atención integral a este sector.

Asimismo, afirmó que Coahuila y el ICOJUVE se ubican entre los tres primeros lugares nacionales por su trabajo y desempeño, posición que atribuyó a la prioridad que el gobierno estatal ha otorgado a los jóvenes.

El director reconoció que las necesidades de este grupo poblacional no se resuelven únicamente con apoyos económicos mensuales, por lo que consideró necesario dar seguimiento a los beneficiarios, fortalecer la coordinación institucional y ampliar las oportunidades de desarrollo.

"Se necesita un seguimiento, trabajar coordinados, poder brindarles más oportunidades. Aparte de los apoyos económicos, seguir trabajando de la mano", manifestó.

Como parte de las próximas acciones, adelantó que en las siguientes semanas se dará a conocer un nuevo programa de voluntariado juvenil que buscará incorporar a jóvenes de todas las regiones de Coahuila en actividades para impulsar su participación social.

El proyecto será presentado en una próxima rueda de prensa, en la que se darán a conocer sus detalles, como parte de las estrategias del ICOJUVE para promover el desarrollo de la juventud en la entidad.