Saltillo: Protección Civil revisará inmuebles tras explosión en vulcanizadora

La Dirección de Protección Civil de Saltillo solicitará, de ser necesario, nuevos dictámenes o peritajes estructurales tras la explosión registrada el fin de semana en una vulcanizadora, con el propósito de garantizar la seguridad de los inmuebles y habitantes de la zona.

El director de Protección Civil, Francisco Martínez Ávalos, informó que la investigación sobre las causas del siniestro está a cargo de la Fiscalía General del Estado, instancia que realiza los peritajes correspondientes. "Hay una investigación formal de la Fiscalía para ver qué pasó ahí, peritajes y todo", declaró.

Explicó que los establecimientos de ese tipo son objeto de revisiones por parte de Protección Civil y deben contar con un dictamen de seguridad y operación vigente. No obstante, señaló que no era común encontrar un tanque de gas en una vulcanizadora. "No esperábamos que hubiera un tanque de gas en una vulcanizadora; no es común. Pero esos lugares se revisan. Tienen que tener un dictamen de seguridad y operación", indicó.

Martínez Ávalos precisó que el establecimiento permanece clausurado mientras concluyen las diligencias ministeriales y los peritajes técnicos. Respecto a posibles daños en locales comerciales y departamentos aledaños, señaló que hasta el momento la dependencia no cuenta con reportes que adviertan riesgos estructurales. "No tenemos ese reporte en este momento. Vamos a seguir muy al pendiente de los dictámenes de la Fiscalía y, en su momento, pediremos que se actualicen los dictámenes de seguridad y operación y, en su caso, que presenten dictámenes o peritajes estructurales", afirmó.

El funcionario reiteró que Protección Civil dará seguimiento a los resultados de la investigación para determinar si es necesario exigir estudios adicionales que garanticen la seguridad de los inmuebles cercanos.