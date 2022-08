Quitar cerveceras es revanchismo

SALTILLO, COAH.- La “veda” de que más empresas cerveceras se instalen la Región Norte de Coahuila se debe más a revanchismo que a un análisis de la situación así lo expresó la Diputada por el PRI, María Esperanza Chapa García.

“La disciplina de cuidado del agua nos corresponde a todos, no solamente a cerveceras, refresqueras o a las empresas, todos la usamos y debemos cuidarla, desde hace mucho tiempo se nos advirtió sobre una crisis y el mensaje fue en general”, expresó la legisladora.

Lo anterior en referencia al anuncio que hizo el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador acerca de que la producción de cerveza estará vetada para el norte del país y que sólo se permitirá la instalación de empresas de dicho ramo en estados del sur del país.

“Son decisiones con revanchismo hacia una empresa exclusivamente, pero también debe analizar los beneficios que dejan estas inversiones, como los empleos, sobre todo después de que nos quitaron a Micare en una pandemia como el COVID, lo que hace que las familias vean en situaciones mas difíciles al no tener trabajo”, detalló la Diputada.

Chapa García reiteró que dicha determinación debió pensarse correctamente y no hacerla de “hada madrina” que con sólo desaparecer las fuentes de empleo y llevarlas al sur, se va a corregir otra problemática: “La decisión perjudica mucho al distrito y me parece que no es la forma correcta de hacer las cosas, pues no hay un análisis”.