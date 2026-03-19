DIF Saltillo recibe 14 mil 200 pañales en evento solidario

SALTILLO, COAHUILA.- El DIF Saltillo, encabezado por su presidenta honoraria Luly López Naranjo, recibió una donación de 14 mil 200 pañales a través del evento "Eli, la Jirafa sin Manchas".

Organizado por Lorena González Valdés, coordinadora del Voluntariado del DIF Saltillo, en conmemoración del cumpleaños de Elisabetta Gentiloni González, el evento logró recaudar 70 mil pesos que se tradujeron en la donación en especie de pañales.

"Gracias a toda la familia por esta gran donación que va a ayudar a muchísimas niñas, niños y adolescentes. Sepan que estos pañales van a llegar a quienes más lo necesitan", destacó Luly López Naranjo.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo mencionó que, gracias a la suma de esfuerzos, el organismo logra apoyar cada vez a más personas que lo requieren para mejorar su calidad de vida.

Lorena González Valdés, junto a sus 2 hijos, hicieron la entrega de la donación de pañales y agradecieron a todos los Corazones Voluntarios que se sumaron a esta causa.

Mencionó que "Eli, la Jirafa sin Manchas" es un cuento con una historia que inspira y visibiliza la inclusión desde la infancia.

Cabe mencionar que el programa Corazones Voluntarios fue reconocido recientemente a nivel nacional por organizaciones municipalistas de México y Latinoamérica en la entrega de Premios Nacionales Buen Gobierno Municipal 2025 en la Ciudad de México.

Durante la entrega del donativo estuvieron presentes también Alfonso Figueroa Vicuña, director general del DIF Saltillo; y Melissa Quijano Aguirre, directora del Voluntariado del DIF Saltillo.