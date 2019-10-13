Realizan primer “Expo Felina”

Torreón, Coah.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA), realiza la Primera Expo Felina 2019 en la Región Laguna.

La coordinadora de la SMA Laguna, Glenda Quintero Carrillo, aclaró que trabajan en equipo con el Ayuntamiento de Torreón y con veterinarios, pues el propósito es velar por el bienestar de las mascotas, en este caso de gatos y perros.

La finalidad, insistió, es hacer conciencia entre la población del trato digno que se debe brindar a los animales, por ejemplo, hay que esterilizarlos para prevenir cuestiones ambientales y de salud.

La finalidad, insistió, es hacer conciencia entre la población del trato digno que se debe brindar a los animales.

Que la sociedad reflexione que cuando se adquiere una mascota y ésta crece, también aumentan sus necesidades.

Por eso se debe tener un espacio libre para perros y gatos, darles alimento, agua limpia y llevarlos al veterinario para que cuiden y vigilen su salud.

La sede de esta expo fue la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), y desde ahí se ofrecieron vacunas antirrábicas, desparasitaciones, artículos para gatos y sesiones de fotos.

Concursos de belleza felina y de disfraces, talleres, servicios veterinarios, vacunación y taller de elaboración de juguetes y rascaderos para gatos.

Conferencias como “Los gatos como animales de compañía y el medio ambiente”; “Salud de los gatos domésticos”; “Razas nuevas y sus características”; “Alimentación saludable en gatos”; “El interiorismo para gatos” y “Ley de Protección Animal en Coahuila y nuestros felinos”.

En punto

Estuvieron presente Jorge Acosta Ortiz, representante de Salud Municipal de Torreón; Raymundo Sánchez, titular de la Veterinaria Nogales, e integrantes de la UAAAN, quienes dieron la bienvenida a los asistentes.