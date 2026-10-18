Reapertura de cruces fronterizos beneficiará a ganaderos de Coahuila

SALTILLO, Coah. - La exportación de ganado en pie por Ciudad Acuña podría reanudarse antes de que concluya 2026, luego de que las instalaciones fronterizas recibieron la aprobación de las autoridades y avanzaron las acciones para combatir el gusano barrenador, informó Homero García de la Llata, presidente del Consejo Directivo de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG).

El dirigente señaló que existe confianza en obtener la autorización estadounidense mediante la coordinación entre el Gobierno federal, la administración estatal encabezada por Manolo Jiménez Salinas y la Unión Ganadera.

Explicó que las instalaciones de Acuña ya fueron inspeccionadas y cuentan con el visto bueno correspondiente. Además, se realizaron adecuaciones de infraestructura para asegurar que los animales destinados a cruzar la frontera estén libres de miasis asociada con el gusano barrenador.

La reapertura beneficiaría a los productores de Coahuila y ofrecería una alternativa comercial a ganaderos de Durango y Tamaulipas, quienes también buscan colocar sus animales en el mercado estadounidense.

García de la Llata indicó que actualmente se mantiene un flujo importante de exportaciones por los cruces autorizados, entre ellos la estación cuarentenaria de Santa Teresa. A este esquema podrían sumarse próximamente Palomas, Chihuahua, y Nogales, Sonora.

El representante ganadero afirmó que el gusano barrenador se encuentra medianamente controlado y destacó la participación de las organizaciones del sector en las labores sanitarias para frenar su propagación.

Entre las medidas de control mencionó el desarrollo de moscas estériles, una herramienta clave para reducir la reproducción de la plaga. Detalló que en Chiapas opera un proyecto de producción con inversión conjunta de México y Estados Unidos, mientras Panamá mantiene el envío semanal de alrededor de 100 millones de ejemplares.

Añadió que Estados Unidos invierte para generar otros 100 millones de moscas estériles por semana a partir de la primavera de 2027.

También mencionó la técnica denominada Nobo Fly, enfocada en producir únicamente machos estériles, con el objetivo de mejorar la efectividad de las acciones sanitarias.

De acuerdo con García de la Llata, el desarrollo de estas tecnologías permitiría acelerar el control de la plaga y abrir la posibilidad de contenerla y erradicarla en México en un plazo de dos a tres años.

La estrategia, explicó, contempla concentrar inicialmente la liberación de moscas estériles en la frontera norte para después extender las acciones de manera progresiva hacia el sur del país.

Las limitaciones sanitarias para exportar ganado provocaron que más de 1.7 millones de cabezas dejaran de enviarse a Estados Unidos y fueran destinadas al mercado mexicano, estimó el presidente de la CNOG.

Precisó que los animales no perdieron por completo su valor comercial, pero los productores enfrentaron un costo de oportunidad superior a 700 dólares por cabeza. En conjunto, calculó que las exportaciones que no pudieron concretarse representan alrededor de mil 200 millones de dólares.

El dirigente señaló que la apertura gradual de otros cruces ya comienza a repercutir en el mercado. Productores de Chihuahua y Sonora están reteniendo sus becerros para incorporarlos a las exportaciones, situación que reduce la presión sobre la oferta nacional y favorece una recuperación paulatina de los precios.

García de la Llata reiteró que la reactivación del cruce de Ciudad Acuña y, posteriormente, del punto fronterizo de Colombia, Nuevo León, será importante para recuperar las oportunidades comerciales de los estados ganaderos con Estados Unidos, mientras continúan las medidas para combatir la plaga.