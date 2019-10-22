Reconoce Miguel Riquelme a coahuilenses ejemplares

Saltillo, Coah.- En lo que fue una significativa jornada de trabajo, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó homenajes y reconocimientos a coahuilenses ejemplares, distinguidos en distintos campos.

DIO SU VIDA

También, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís realizó la entrega de 78 Constancias y Ratificaciones de Cumplimiento como Oficina Verde a oficinas de 15 municipios de Coahuila.

A primera hora de la mañana, el Mandatario estatal encabezó el homenaje póstumo que se rindió al policía municipal Bladimir López Rodríguez, quien perdió la vida en el cumplimiento del deber.

Junto al Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, y el Comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Federico Fernández Montañez, destacó la acción heroica que en defensa de una familia saltillense realizó el ejemplar elemento de la Dirección de Policía y Tránsito Municipal.

Miguel Riquelme reconoció la labor del oficial Bladimir López, pues debe ser honrado por todos, por su trabajo y lealtad, “por brindar protección a las y los saltillenses”.

PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE

Más tarde, el gobernador Miguel Riquelme convivió con atletas, entrenadores y promotores deportivos durante la ceremonia de entrega del Premio Estatal del Deporte 2019, y del Reconocimiento al Mérito Deportivo “En el Deporte, Fuerte Coahuila Es”.

En ceremonia que se llevó a cabo en el patio central de Palacio de Gobierno, el Gobernador estuvo acompañado por Manolo Jiménez Salinas, Presidente Municipal de Saltillo; Alina Garza Herrera, Directora del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INEDEC); Alfredo Paredes López, Alcalde de Monclova, y Gerardo Benavides Pape, presidente del Club Acereros de Monclova.

“Hoy reafirmo mi convicción de seguir trabajando de la mano con el deporte, de apoyarlos, de mejorar las instalaciones, las condiciones y los apoyos a las delegaciones y a los deportistas para que puedan seguir dando los resultados que de ellos se esperan”, indicó Miguel Riquelme.

Los ganadores del Premio Estatal del Deporte 2019 fueron:

+Lucía Fernanda Muro Padilla, Atleta Absoluto.

+ José Ernesto Torres Urgelles, Entrenador Absoluto.

+ Universidad Tecnológica de Coahuila, Institución Educativa.

+ Club de Futbol Femenil de Arteaga, Deporte de Conjunto.

+ Misael Alejandro Pérez Carrillo, Atleta Infantil-Juvenil Adaptado.

+ José Manuel Contreras Díaz, Atleta Infantil-Juvenil Convencional.

+ María de Jesús Calvillo de la Garza, Protección e Impulso a la Práctica de los Deportes.

Además, el Reconocimiento al Mérito Deportivo “En el Deporte, Fuerte Coahuila Es” lo recibieron:

+ Delegación Coahuila que participó en el Campeonato Mundial Juvenil de Tiro con Arco, celebrado en Madrid, España.

+ Delegación Coahuila que participó en los Juegos Panamericanos y Para Panamericanos Lima 2019, en Perú.

+ Delegación Coahuila que participó en los Juegos Nacionales Populares.

+ Club de Béisbol Acereros de Monclova, campeones de la pasada temporada de la Liga Mexicana de Béisbol.

CONSTANCIAS ‘VERDES’

En evento que se llevó a cabo en el Salón Municipalidades de Palacio de Gobierno, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís realizó la entrega de 78 Constancias y Ratificaciones de Cumplimiento como Oficina Verde a oficinas de 15 municipios de Coahuila.

Dichas constancias se entregan por implementar mejores prácticas para el ahorro y uso eficiente de energía eléctrica, agua, materiales de oficina y aseo, manejo de residuos y mantenimiento de parque vehicular y combustible.