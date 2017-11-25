Reconocen apoyo de Rubén Moreira

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- El gobernador Rubén Moreira Valdez recibió un reconocimiento de Cruz Roja Nacional por su invaluable apoyo a favor de la humanitaria institución durante estos seis años; trascendió que gracias a esto, la delegación Coahuila avanzó hasta en un 40 por ciento.

El reconocimiento al Mandatario Estatal se otorgó esta noche durante la cena de gala de Cruz Roja Saltillo, evento que tiene por objetivo recaudar fondos a beneficio de la institución.

El Gobernador estuvo acompañado de su esposa Alma Carolina Viggiano Austria, quien también fue congratulada por sus acciones para acercar a la Cruz Roja al Gobierno Federal y conseguir así importantes proyectos a nivel nacional.

En tanto, Luis Arizpe Jiménez, presidente del Consejo de Cruz Roja en Coahuila, agradeció al gobernador Rubén Moreira Valdez y a su esposa Alma Carolina Viggiano su sensibilidad y apoyo para concretar las nuevas instalaciones de Cruz Roja Saltillo.

“En 2012 iniciamos el proyecto ejecutivo y tocamos la puerta de Rubén Moreira, quien gestionó los fondos de la construcción y nos donó 13 millones de pesos, gracias por la sensibilidad que tienen para este tipo de obras y proyectos”, manifestó.

Dijo que al incluir una donación para Cruz Roja en el pago de control vehicular se unen sociedad y gobierno, “Gracias a la sociedad y gracias a ustedes tenemos una Cruz Roja que es de las mejores de México”, afirmó.

Raúl Gerardo Salinas Valdez, delegado estatal de Cruz Roja, expresó que el apoyo del Gobernador y de su esposa dejó huella en la institución.

“Gracias a ustedes hemos renovado el 40 por ciento de nuestra institución, para ver la huella que dejan solo falta voltear y verán que su corazón, Gobernador está en Cruz Roja, señor Gobernador mi gratitud”, alegó Salinas Valdez.

Fernando Suinaga Cárdenas, presidente de Cruz Roja Nacional Mexicana agradeció y reconoció la ayuda del gobernador Rubén Moreira Valdez y su esposa Alma Carolina Viggiano.

Agregó que este apoyo permitió dar certeza en materia de salud, “Carolina nos ayudó muchísimo a que la unión de Cruz Roja y Gobierno Federal fuera buena y de ahí nacieron muchos proyectos, al Gobernador le agradezco que desde el comienzo de mi gestión me ha dado todo lo que le he pedido a beneficio de Cruz Roja Coahuila”, finalizó.

Posteriormente, el gobernador Rubén Moreira Valdez felicitó a Cruz Roja por demostrar que la sociedad puede hacer cosas grandes y dar esperanza de que la humanidad puede mejorar.

Además reconoció a la humanitaria institución por estar en los momentos más difíciles de Coahuila, “la violencia impactó a Cruz Roja, hoy las cosas son distintas, disminuimos la violencia porque los valores de los coahuilenses no fueron vulnerados; en los momentos de crisis estuvo la Cruz roja y en los momentos de paz también, siempre estuvieron presentes, hago votos porque en el Estado no entren la diferencias porque eso es terrible”, puntualizó.