Reforma pacto fiscal para una distribución más justa de recursos

Alcalde de Saltillo plantea la necesidad de revisar la distribución de recursos municipales en reunión de alcaldes de ciudades capitales.

marco juárez
Por marco juárez - 22 septiembre, 2025 - 08:02 p.m.
Javier Díaz, alcalde de Saltillo, participó en la reunión de alcaldes de capitales en Puebla.

SALTILLO, COAHUILA.– El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, participó en la reunión de la Asociación de Alcaldes de Ciudades Capitales en Puebla, donde planteó la urgencia de revisar el esquema de distribución de los recursos federales y dar mayor peso a municipios que generan un alto aporte económico al país.

Durante su intervención, Díaz explicó que actualmente el 20% de la recaudación federal participable que incluye ingresos tributarios y no tributarios se destina a estados y municipios, pero consideró necesario incrementar ese porcentaje.

"Coahuila es el séptimo estado que más aporta al Producto Interno Bruto nacional y, sin embargo, ocupa el lugar 17 en participaciones y aportaciones. Es un tema que debe revisarse para que haya una distribución más justa", señaló.

El edil mencionó que diversos municipios del país coincidieron en solicitar una reforma al pacto fiscal y a la Ley de Coordinación Fiscal, particularmente en artículos como el 10-A, con el fin de mejorar la asignación de recursos a los gobiernos locales.

En el caso de Saltillo, dijo, los ingresos propios derivados de contribuciones como el impuesto predial han permitido atender necesidades de la ciudad sin haber presupuestado inicialmente ciertas inversiones.

"Gracias a los contribuyentes cumplidos hemos podido adquirir más camiones, maquinaria y asfalto para bacheo, recarpeteo y pavimentación. Entre más ingresos propios tenga el municipio, más capacidad tenemos de responder a la ciudadanía", subrayó.

Díaz aseguró que insistirá en estos foros para que municipios con responsabilidad fiscal y alta productividad reciban una mayor proporción de participaciones (Ramo 28) y aportaciones (Ramo 33), lo que impactaría directamente en obras y servicios para los ciudadanos.

