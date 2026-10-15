Javier Díaz González refuerza la rehabilitación de pavimento en Saltillo

Saltillo, Coah. - El alcalde Javier Díaz González reforzó este miércoles los trabajos de rehabilitación del pavimento deteriorado, así como de limpieza profunda y deshierbe en vialidades de Saltillo, a fin de incrementar la seguridad vial de peatones y automovilistas.

Cuadrillas municipales intensificaron las labores de reparación del pavimento deteriorado en diversos puntos de la calle Huizache, entre las vialidades Guamúchil y Cactus Navideño, en la colonia Loma Linda.

El alcalde Javier Díaz destacó el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para mejorar la movilidad y brindar mayor seguridad a quienes transitan por este sector de la capital de Coahuila.

Estas acciones se extendieron a diferentes puntos de la ciudad, entre ellos las colonias Puerta del Oriente y La Aurora, además de otros sectores, para reducir riesgos a usuarios de la vía pública.

De manera simultánea, brigadas de "Aquí Andamos" realizaron trabajos intensivos de limpieza y deshierbe en el camellón central del bulevar Antonio Cárdenas, en el tramo comprendido entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Emilio Arizpe de la Maza; así como en la vialidad lateral y las áreas verdes del bulevar Fundadores, entre los bulevares Misión Santa Lucía y Luis Donaldo Colosio.

En ambos lugares se retiraron maleza y desechos acumulados, con el objetivo de conservar los espacios más limpios y seguros para la ciudadanía.