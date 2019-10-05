Renuevan Alianza UA de C y la UFPE

SALTILLO Coah.- Con el objetivo de ofrecer a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila mejores oportunidades académicas, se renovó un convenio de colaboración con la Universidad Federal de Pernambuco Brasil UFPE para cursar maestrías y doctorados y obtener la doble titulación.

Las maestrías o doctorados a los que los alumnos tienen acceso para la cotutela son las áreas de Ciencias Biológicas, Ciencias Químicas y Ciencia y Tecnología de Alimentos, lo que ha permitido que tres alumnos de la máxima casa de estudios cuenten ya con esta doble titulación.

Al ser una Universidad Federal, Pernambuco, apoya a los alumnos de la UAdeC con los recursos para realizar la investigación y orientación, lo que representa una gran oportunidad, ya que no representa gastos adicionales.

En la Sala de Juntas de Rectoría signaron el documento, el rector Salvador Hernández Vélez, el director de Investigación y Posgrado, el Dr. Cristóbal Noé Aguilar González y por parte de la UFPE la encargada del Departamento de Bioquímica, la Dra. María das Graças Carneiro da Cunha.

También se contó con la presencia del subdirector de Posgrado de la UAdeC, José Luis Martínez Hernández y de la UFPE, la Dra. Teresinha Gonçalves da Silva y Dra. María Tereza dos Santos Correia.

Durante el evento se entregaron reconocimientos a Cristian Torres León y Karen Nathiely Ramírez Guzmán egresados de la UAdeC, por haber obtenido la doble titulación en México con el doctorado de Ciencia y Tecnología en Alimentos y en Brasil el doctorado en Ciencias Biológicas.

La meta para ambas instituciones es enviar a cinco alumnos por año a que realicen doctorado o maestría y así obtengan la cotutela en la UA de C y la UFPE.