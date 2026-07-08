Manolo Jiménez Salinas asegura que el T-MEC beneficia a Coahuila

SALTILLO, COAH.- La permanencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) representa una señal positiva para la economía y la atracción de inversiones, aunque las revisiones anuales contempladas en el acuerdo deberán realizarse sin afectar la confianza de los mercados, afirmó el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

El mandatario sostuvo que la continuidad del tratado permite conservar las condiciones actuales para el intercambio comercial entre los tres países. No obstante, consideró indispensable que los gobiernos involucrados alcancen acuerdos que impidan que cada proceso de revisión se convierta en un factor de incertidumbre para los inversionistas.

Señaló que la certeza sobre las reglas bajo las cuales operan los proyectos productivos es uno de los principales elementos que valoran tanto inversionistas nacionales como extranjeros, por lo que estimó fundamental que las evaluaciones periódicas del T-MEC no representen obstáculos para el desarrollo económico.

Al referirse al impacto que estas revisiones podrían tener en la llegada de nuevas inversiones o en la expansión de empresas ya instaladas, indicó que el principal desafío consiste en fortalecer la confianza de los sectores productivos.

Recordó que parte de la desaceleración registrada en algunos proyectos de inversión estuvo relacionada con temas de seguridad abordados durante las negociaciones entre México y Estados Unidos, además del debate sobre la aplicación de aranceles.

Frente a ese contexto, aseguró que Coahuila ha consolidado condiciones que lo mantienen entre las entidades con mayores ventajas competitivas para la instalación de empresas.

Entre los factores que destacó se encuentran la estabilidad laboral, el respeto al Estado de Derecho, los niveles de seguridad, la coordinación con autoridades estadounidenses en la frontera, la capacitación permanente de la fuerza laboral, así como la disponibilidad de infraestructura y servicios básicos, entre ellos energía eléctrica, agua, drenaje y reservas territoriales para nuevos proyectos.

"Dentro de México, Coahuila es de los mejores lugares para invertir", afirmó Manolo Jiménez Salinas al destacar la estrategia estatal para mantener la confianza de empresas nacionales e internacionales.