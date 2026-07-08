Debe Arena Coliseo pagar $15 mil para reabrir

La Arena Coliseo deberá pagar una multa de entre 10 mil y 15 mil pesos para poder reabrir sus puertas, luego de que autoridades municipales detectaran el consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad durante la última función. El director de Alcoholes, Sergio Carrizalez, informó que el establecimiento permanecerá clausurado hasta que liquide la sanción económica impuesta por el Municipio. 'Hasta que paguen. Mientras no paguen, no pueden abrir', afirmó el funcionario.

La Arena Coliseo enfrenta una multa de hasta 15 mil pesos por irregularidades en su última función.

Carrizalez explicó que la principal irregularidad fue que menores consumían bebidas alcohólicas dentro del inmueble, situación que motivó la clausura. Además, durante la inspección se detectó sobrecupo. 'Los menores de edad pueden entrar, pero no pueden estar consumiendo bebidas alcohólicas', precisó.

Las autoridades detectaron el consumo de bebidas alcohólicas por menores durante la función.

Respecto a los sellos de clausura que ya no se encontraban en el inmueble, el director de Alcoholes señaló que los propietarios notificaron oportunamente a la autoridad que éstos se habían desprendido debido a que el adhesivo perdió fijación. Indicó que, al informar lo ocurrido, evitaron que se les aplicara una sanción adicional, ya que retirar intencionalmente los sellos de clausura constituye otra infracción.

Los propietarios de la Arena Coliseo notificaron sobre la falta de sellos de clausura.

El funcionario reiteró que la Arena Coliseo no podrá reanudar actividades hasta cumplir con el pago de la multa y atender las disposiciones establecidas por la autoridad municipal.