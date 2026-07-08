Ignora alto y provoca choque

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un accidente vial se registró esta mañana en el cruce de las calles Mutualismo, Colegio Militar y Félix U. Gómez, en la colonia La Ford, donde dos vehículos colisionaron. El percance dejó únicamente daños materiales, sin personas lesionadas.

Elementos de Seguridad Pública Municipal, bajo la dirección de José Ponce Sánchez, acudieron al lugar para atender el reporte y confirmar que ambas unidades presentaban daños derivados del impacto.

En el sitio se entrevistaron con Servando N, de 37 años, con domicilio en la colonia El Colín, quien se identificó como la parte afectada.

El conductor manifestó que circulaba sobre la calle Colegio Militar con preferencia de paso a bordo de un vehículo Toyota Hiace, modelo 2020, color blanco, utilizado para el transporte de personal de la empresa Gutiérrez.

De acuerdo con su versión, al llegar al cruce con la calle Mutualismo fue impactado en el costado por una camioneta Ford Explorer, modelo 2004, color azul, cuyo conductor presuntamente no respetó el señalamiento de alto.

La segunda unidad era conducida por Ángel Gerardo N, de 43 años, con domicilio en la calle Mutualismo número 607, en el barrio El Pescadito, quien permaneció en el lugar mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes.

Tras la valoración de la escena, las autoridades confirmaron que el accidente no dejó personas lesionadas y que los daños fueron únicamente materiales. El caso quedó a disposición de la autoridad competente para el deslinde de responsabilidades.