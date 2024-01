Rinde Rector de la UAdeC su Tercer Informe de Administración

ARTEAGA, Coahuila. 15 de enero de 2023. En Sesión Ordinaria de Consejo Universitario, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, rindió su tercer informe al frente de la rectoría, con la presencia del gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas.

En la Gran Sala del Centro Cultural Universitario de Arteaga, asistieron la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Luz Elena Morales Núñez; en representación del presidente del Tribunal Superior de Justicia Migue Mery Ayup, la magistrada Griselda Elizalde Castellanos y el Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara.

De igual manera los alcaldes de Saltillo, José María Fraustro Siller, de Arteaga, Ramiro Durán García; de Frontera, Roberto Clemente Piña Amaya, de Matamoros, Miguel Ángel Ramírez López; funcionarios del gabinete estatal, rectores de universidad públicas y privadas, representantes de cámaras empresariales y organismos de la sociedad civil, además de funcionariado universitario, maestros y alumnos consejeros.

En su mensaje, el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, celebró compartir el evento con la comunidad de la Universidad Autónoma de Coahuila y felicitó a Salvador Hernández Vélez, por sus seis años de trabajo en los cuales, dijo, han coincidido trabajar de manera conjunta con el gran equipo de las distintas escuelas y facultades, desde la Presidencia Municipal, la Secretaría de Desarrollo Social con el proyecto Mejora Coahuila y ahora como Gobernador.

Refrendó su apoyo al 100 por ciento para la UAdeC, la cual se ha construido con el trabajo de muchos años por varias generaciones de maestros, alumnos, directivos,

por lo que exhortó en equipo a fortalecerla, y desde el gobierno del estado respetando la autonomía, "Quiero reiterarles mi apoyo, quiero decirles que cuentan conmigo para desarrollar los proyectos, los programas, las obras que ustedes crean que son importantes para la Universidad".

Expresó que existen retos por delante, por lo que se debe trabajar muy en coordinación, sobre todo en el ámbito financiero, pero si hacemos un plan, una ruta, llegaremos a buen puerto, para fortalecer a nuestra universidad, porque si tenemos una Universidad fuerte, tenemos un estado fuerte, porque la competitividad y el desarrollo de Coahuila está ligado completamente a que la Universidad siga avanzando por un buen rumbo.

El mandatario estatal, exhortó a la comunidad universitaria a continuar en el fortalecimiento y la formación de las y los jóvenes coahuilenses, para seguir en el camino del desarrollo, de trabajo por el bien de la universidad y por el bien de Coahuila, para continuar consolidando a nuestro estado como uno de los mejores lugares para vivir.

Por su parte, el rector Salvador Hernández Vélez, afirmó que los cambios verdaderos en las instituciones educativas no se dan por decreto, ni desde una lógica vertical, sino que se logran cuando es posible convencer a una comunidad para trabajar en conjunto en su propio beneficio, esta fue la premisa del trabajo realizado en los últimos seis años, sumar para transformar.

Destacó el crecimiento en la cobertura de 13 municipios de los 38 que componen Coahuila, hoy estamos presentes en 19, es decir incorporamos seis, lo que representa el 46% de crecimiento, de igual manera de 59 escuelas, facultades e institutos, actualmente son 65, gracias a la separación de cinco antiguas extensiones y a la creación del Instituto de Lenguas Extranjeras y 12 Centros de investigación.

En 2017 había 144 programas educativos de bachillerato, licenciatura y posgrado, y ahora tenemos 181 programas, por lo que crecimos en la oferta 37 programas que equivalen al 25.6% de aumento, de forma que ahora las y los coahuilenses tienen más y mejores opciones de estudio.

Pero lo más importante es que crecimos en la matrícula de 36 mil 776 estudiantes, sumando bachillerato, licenciatura y posgrado, mientras que ahora contamos con 39 mil 824 estudiantes, lo que implica un crecimiento de 3 mil 48 estudiantes.

También crecimos en calidad, en 2018 el porcentaje de aprobación en el Examen General para el Egreso de la Licenciatura EGEL, fue del 31.52%, mientras que, en 2023, dicho porcentaje se ubica en el 61.12%, de igual manera en el Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM), donde nuestras facultades de medicina, la de Torreón y Saltillo, se ubicaron en los lugares 4 y 9 a nivel nacional.

Reconocimiento también de dos programas de licenciatura en 2018 el de Ingeniero Químico de la Facultad de Ciencias Químicas y la de Ingeniero Mecánico Administrador de la Facultad de Ingeniería, ambas por la acreditadora Acreditación con sede en Chile.

Y cinco acreditaciones más por la agencia Generation of Resources for Accreditation in Nations of the America (GRANA), con sede en Albuquerque, Estados Unidos y un bachillerato de la Universidad, la Escuela de Bachilleres "Dr. Mariano Narváez González", además, tres programas a nivel licenciatura: Ingeniería Bioquímica, Ingeniería Mecánica Eléctrica y Licenciatura en Enfermería, y uno a nivel posgrado, el Doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos.

Asimismo, 39 de los nuestros programas de licenciatura han obtenido reconocimiento por su calidad, 16 por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y 23 por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C. (COPAES).

La Universidad también ha incrementado los programas de posgrado en el Sistema Nacional de Posgrados (SNP) del CONAHCyT, pasando de 22 programas en 2018 a 43 programas registrados en el Sistema Nacional de Posgrados en 2023, lo cual representa un crecimiento del 95%.

También en materia de investigación, 346 académicos de la Universidad cuentan con el reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), 207 más que en febrero de 2017, lo que equivale a un incremento del 148%, al 1 del enero de 2024 la cifra actualizada es de 368.

A lo largo de los últimos años, se ha observado un crecimiento continuo en el número de profesoras y profesores de tiempo completo con reconocimiento al Perfil Deseable PRODEP; en producción científica de calidad, en 2018, se publicaron 212 artículos en revistas indexadas, pertenecientes al padrón de SCOPUS, mientras que en el 2023 fueron 362 artículos.

Lo anterior, ha permitido a nuestra Universidad escalar posiciones en los rankings internacionales de calidad de mayor prestigio en el mundo. Por ejemplo, en el QS Ranking, que es la medición global más confiable, en 2018 la UAdeC se ubicaba en el lugar 44 de México y ahora se encuentra en el lugar 24, es decir avanzamos 20 lugares en 6 años.

Mientras que en el World University Rankings de la Revista Times Higher Education, nos encontramos en la posición 6 de las universidades mexicanas, cuando en 2022 que comenzó la medición para México teníamos el lugar 22, por lo que hubo un avance de 16 lugares.

En esta gestión logramos el mayor proceso de modernización legislativa en la historia de la Universidad Autónoma de Coahuila, factor que ha ayudado al crecimiento y fortalecimiento de nuestra institución.

Se reformó el Estatuto Universitario en 2019, máximo documento legal de la Universidad después de 43 años sin que él mismo tuviera cambios y de nueva cuenta lo reformamos en 2023, para incorporar la igualdad de género en la integración de los principales órganos de decisión de la UAdeC.

Se impulsó la Reforma Académica Universitaria, que derivó en un nuevo Modelo Educativo más flexible, que permitiera adelantar materias y más modalidades de estudio y en la creación del Reglamento Académico General, que fusiona 13 reglamentos anteriores y contempla todo lo relativo al tránsito académico de las y los estudiantes por la UAdeC.

Para garantizar una correcta convivencia al interior de nuestra institución se creó el Reglamento de Ética y Conducta, así como el Protocolo de Actuación para Atender, Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género al Interior de la UAdeC,

Para mejorar la administración de los recursos se aprobó el Reglamento de Austeridad y Ahorro, se creó el reglamento de varios centros de investigación y en fechas recientes reformamos el Reglamento de Ingreso Promoción y Permanencia del Personal Académico.

Derivado de la Reforma al Modelo Educativo, se impulsó un proceso histórico de modernización de nuestros programas académicos, que fue de la mano con la estrategia de las carreras del futuro y pasamos de reformar 13 planes de estudio en 2017 y 2018, a 44 en 2023.

Impulsamos acciones en materia de género además de la expedición del protocolo ya mencionado, como fue la puesta en marcha del Tribunal Universitario para la Atención de la Violencia de Género, desde el 2022 todos los planes de estudio de bachillerato y licenciatura cuentan con las asignaturas transversales de Género y Derechos Humanos, y Ciudadanía y Derechos Humanos.

En transparencia, la Universidad Autónoma de Coahuila recibió la Certificación como Institución Promotora de la Transparencia, esto por el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI), siendo la primera universidad en la entidad en recibir dicho reconocimiento.

En materia de infraestructura física en la actual gestión se inauguraron el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el edificio de Posgrado de la Facultad de Ciencias Biológicas, el Centro de Transferencia del Conocimiento y el Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Coahuila "Dr. Gregorio Martínez Valdés", en la Unidad Torreón.

En la Unidad Saltillo el nuevo edificio de la Escuela Superior de Música, se construyó la cafetería de la Ciudad Universitaria de Arteaga y el nuevo edificio de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, el edificio de posgrado de la FCA, la biblioteca de la Facultad de Jurisprudencia y nuevos laboratorios en Ciencias Químicas.

En la Unidad Norte se terminó el edificio que comparten la Escuela de Medicina y la Escuela de Ciencias de la Salud en Piedras Negras y en Acuña se culminó la última etapa de la Escuela de Bachilleres Antonio Gutiérrez Garza, al tiempo que se equiparon a las ciudades universitarias de Arteaga, Torreón y Monclova con paneles solares para generar ahorros y cuidar el medio ambiente.

También modernizamos nuestros hospitales universitarios, a través de convenios con empresas como Quest y Siemens, donde se pudieron equipar los laboratorios de diagnósticos y de rayos x del Hospital Universitario de Saltillo, así como la adecuación de mejores espacios de cirugía en el Hospital Universitario de Torreón.

Para lograr más hemos hecho alianzas importantes con universidades de todo el mundo, ya que contamos con 57 convenios de colaboración vigentes, 10 de los cuales firmamos en 2023, así como 85 convenios con organizaciones nacionales.

Creamos el bachillerato bilingüe que se imparte en varias de nuestras escuelas de este nivel, así como el Instituto de Lenguas Extranjeras que ofrece un bachillerato en inglés y una licenciatura en enseñanza del inglés.

Recibimos apoyos del sector privado, por ejemplo, la empresa Magna donó tres brazos robóticos para los tres laboratorios de la Facultad de Sistemas, en Saltillo; en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, en Monclova; y en la Escuela Superior de Ingeniería, en Nueva Rosita e hicimos alianza con CANACINTRA Torreón para implementar un esquema de certificación laboral.

En nuestro Sistema de Administración para la Práctica Profesional se registraron 2 mil 6 proyectos, los cuales se ofertaron hacia la comunidad universitaria de las tres unidades regionales, haciendo de las prácticas un paso vital en la formación de las y los estudiantes.

Más de 17 mil estudiantes participaron este año en actividades culturales, donde sobresalió la puesta en escena de la Ópera Don Giovanni, también más de 4 mil estudiantes participaron en torneos deportivos universitarios y 7 mil estudiantes hicieron lo propio en actividades de Extensión.

En materia de educación ambiental, en 97 programas que se ofertan en licenciatura, 83 cuentan con al menos una materia relacionada con el medio ambiente y sostenibilidad.

En 2023 registró una nueva cifra récord en la Universiada Nacional 2023, al conseguir un total de 20 preseas, el equipo femenil de baloncesto logró el pase al Nacional de División II de la Asociación de Baloncesto Estudiantil (ABE), y ascendió a División I; y en 2018 y 2021 los campeonatos de la Liga Nacional de Fútbol Americano y en 2021 el campeonato varonil de básquetbol de la CONDDE.

Además, en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, la UAdeC contará con la representación de tres estudiantes, todos en arquería, Matías Grande Kalionchiz, Ana Paula Vázquez Flores y Ángela Ruiz Rosales.

También en cultura destacó los logros del Ballet Folclórico de la Universidad Autónoma de Coahuila, obtuvo el título de Campeón Mundial de Danza Folklórica del 4° Campeonato Mundial FIDAF en Brasil y este año el Ballet Folclórico de la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente, obtuvo el primer lugar en el "FOLKFEST International Folk Festival en Macedonia.

Fuimos la primera universidad autónoma en tener exámenes de admisión en línea, también la primera en realizar elecciones 100 por ciento para la Rectoría, Coordinaciones de Unidad y Direcciones y las sesiones del propio Consejo Universitario, así como las clases se desarrollaron en línea, sin interrumpir las actividades.

De igual manera, nuestras instalaciones se abrieron para que toda la población de Coahuila fuera vacunada y en nuestros campus recibieron la misma 466 mil 636 personas, también prestamos los ultras congeladores para almacenar vacunas y tuvimos a mil 171 estudiantes y 84 docentes del área de la salud que fueron voluntarios en la aplicación de las mismas.

También hemos puesto especial cuidado en la gestión de apoyos y becas a nuestras y nuestros estudiantes, en 2023, más de 12 mil estudiantes recibieron alguna de las becas que otorga o gestiona la Universidad, con una inversión total de más de 96 millones de pesos.

El Rector afirmó que sin duda quedan muchos retos aún para la Universidad, por ejemplo, la reforma a la Ley Orgánica, culminar el proceso de modernización de los planes de estudio, acreditar en calidad a más carreras, buscar un nuevo contrato colectivo de trabajo, sanear las finanzas de la Universidad y ampliar la generación de recursos propios, fortalecer la enseñanza del idioma inglés y las prácticas profesionales y crear una mejor legislación en materia de elecciones.

"Cerraré la gestión con la satisfacción del deber cumplido, sabiendo que la Universidad creció en casi todos sus indicadores, tal como les he expuesto en este informe y sabiendo que dejo una institución más fuerte y con mejores perspectivas a futuro", expresó Hernández Vélez.

El Rector, agradeció el apoyo y respaldo de los universitarios y a quienes se sumaron al trabajo desde la administración central, además por el apoyo al Gobernador Manolo Jiménez Salinas que siempre ha brindado, así como el recibido por su antecesor Miguel Ángel Riquelme Solís y de todas las instancias gubernamentales, empresas y organizaciones de la sociedad civil.