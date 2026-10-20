Javier Díaz González entrega techumbre en la Escuela Primaria Amalia Euresti de Saltillo

Saltillo, Coah.- Como parte de las acciones para mejorar la infraestructura educativa en el municipio, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó los honores a la bandera en la Escuela Primaria Amalia Euresti de Gutiérrez, de la colonia Landín, donde entregó una techumbre.

Díaz González comentó que estas obras son posibles con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, para beneficiar a estudiantes, docentes y trabajadores de las diferentes instituciones educativas.

"Con este tipo de obras se mejoran los espacios educativos, se fortalece el tejido social y, por ende, se tiene una mejor comunidad. Por eso vamos a seguir trabajando de la mano con el gobernador, Manolo Jiménez Salinas, para mantener a Saltillo como una de las mejores ciudades para vivir", declaró el alcalde.

Díaz González comentó que en esta techumbre se invirtieron 2.3 millones de pesos, en beneficio de casi 200 estudiantes, así como de las futuras generaciones que cursarán su primaria en esta escuela.

El diputado local Álvaro Moreira Valdés señaló que estos proyectos son muy importantes porque las mejores inversiones que se pueden hacer son para beneficiar a las niñas y niños.

"Agradecemos al alcalde Javier Díaz González por escuchar la petición de esta comunidad y responder con la construcción de la techumbre; demuestra que se hace en equipo con la comunidad y hoy este proyecto es toda una realidad", apuntó el legislador.

El director de Infraestructura y Obra Pública del municipio, Antonio Nerio Maltos, dio a conocer que la techumbre cubre una superficie de casi 400 metros cuadrados; añadió que la estructura se conforma por seis marcos a base de vigas y 12 columnas de acero estructural.

Nerio Maltos comentó que la cubierta es de lámina acanalada, con sistema de bajadas pluviales, así como instalación eléctrica para iluminación.

En representación de la comunidad escolar, la directora del plantel, Dalia Noemí Díaz Morales, así como el estudiante Elías Isaí Vázquez Dávila, agradecieron al alcalde Javier Díaz González por cumplir este compromiso y construir la techumbre de la escuela.

"Es un día muy especial para nuestra escuela porque no solo representa la techumbre, sino que es una mejora en las condiciones para aprender. Agradecemos por este compromiso cumplido que nos da espacios más seguros, dignos y funcionales", comentó la directora Díaz Morales.

En el evento también estuvieron presentes la secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva, María Bárbara Cepeda Boehringer; el regidor presidente de la Comisión de Educación, Mitchel Emmanuel Márquez de Luna; el subsecretario de Educación Básica, Hugo Iván Lozano Sánchez; el director de Desarrollo Social, Ernesto Siller Torres; así como demás integrantes del Cabildo, titulares de dependencias municipales, madres y padres de familia.