Decomisan 47.5 kg de metanfetamina en Acuña y Monclova

SALTILLO, Coahuila.- La Fiscalía General de Coahuila decomisó 47.5 kilogramos de metanfetamina en operativos efectuados en Acuña y Monclova en un periodo menor a diez días, como parte de las acciones de investigación e inteligencia contra el narcomenudeo, informó el fiscal general, Federico Fernández Montañez.

El funcionario detalló que uno de los aseguramientos fue de 33.5 kilogramos en Acuña, mientras que en Monclova se localizaron otros 14 kilogramos. Confirmó además que hay personas detenidas en relación con estos hechos.

Fernández Montañez señaló que los decomisos representan millones de pesos en narcóticos que fueron retirados de circulación y que, aseguró, no llegarán a las colonias ni estarán al alcance de los jóvenes.

Indicó que estas acciones forman parte de una estrategia para reducir la distribución de drogas en la entidad mediante operativos focalizados y el trabajo de inteligencia de las corporaciones de seguridad.

Como parte de los resultados acumulados, informó que los cateos efectuados en distintos sectores habitacionales han permitido asegurar cerca de mil kilogramos de narcóticos en alrededor de 600 intervenciones. A estas cifras se suman los decomisos realizados mediante operativos conjuntos entre corporaciones estatales y federales, que han contribuido a retirar toneladas de droga del mercado ilícito.

El fiscal adelantó que continuarán las inspecciones en empresas de paquetería, carreteras y otros puntos considerados estratégicos. Añadió que se mantendrá la coordinación con las autoridades federales y las fuerzas militares para reforzar las acciones de seguridad en Coahuila.

En otro tema, Fernández Montañez informó que el despliegue de seguridad en los límites entre Coahuila y Nuevo León permanece activo y ha derivado en resultados favorables, incluidas detenciones de personas presuntamente relacionadas con la facilitación de actividades delictivas.

Explicó que en estos operativos participan las fiscalías de ambos estados, elementos de Fuerza Civil, personal de inteligencia y unidades aéreas de las dos entidades. El objetivo, señaló, es fortalecer la vigilancia en la zona limítrofe, prevenir el ingreso de grupos delictivos y evitar que establezcan operaciones en territorio coahuilense.

Finalmente, adelantó que este esquema de coordinación se ampliará a las colindancias con Zacatecas, Durango y Chihuahua, con el propósito de extender las acciones preventivas y mantener el control de los accesos al estado.