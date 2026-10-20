Cambridge Industry Group invertirá en semiconductores en Coahuila: 4 mil empleos

SALTILLO, Coah. - Una nueva inversión relacionada con la industria de semiconductores llegará a Arteaga, Coahuila, con la expectativa de generar alrededor de 4 mil empleos entre la operación principal y su red de proveedores, informó Luis Olivares, secretario de Economía estatal.

El proyecto se desarrolla mediante una asociación entre MLS y Cambridge Industry Group, integrada por una empresa alemana que ya opera en la región y una compañía asiática que aportará la nueva inversión, explicó el funcionario.

Detalló que la empresa cuenta actualmente con instalaciones en uno de los parques industriales de la zona urbana de Arteaga y prevé construir una nueva nave, cuya conclusión se estima en ocho meses. Con base en ese calendario, se espera que durante el verano de 2027 comience la incorporación de trabajadores.

En una primera etapa, la operación generaría aproximadamente 400 empleos directos, con posibilidades de aumentar conforme avance el proyecto. A esta cifra se sumarían los puestos de trabajo que podrían crear entre cuatro y cinco proveedores, para alcanzar una proyección conjunta cercana a las 4 mil plazas.

"Es una inversión que trae cadena de proveedores con ella, que es lo que más nos interesa, porque mientras más vaya creciendo esa parte nos vamos haciendo más familiares a esta industria y estaremos más en el foco de las empresas que están moviendo muchas de ellas operaciones de otros países a América del Norte", señaló Olivares.

El secretario destacó que la compañía incorporará tecnología que actualmente no se utiliza en México, lo que representaría una oportunidad para ampliar la presencia de Coahuila en el sector de semiconductores.

Como parte de la estrategia para atraer más proyectos, una delegación de Coahuila participó la semana pasada en Semicon West, evento realizado en California, Estados Unidos, que reúne a compañías internacionales especializadas en semiconductores.

Olivares precisó que el Gobierno federal instaló un pabellón de México en el que estuvieron representadas seis entidades federativas. Coahuila participó por primera vez en este espacio de promoción industrial.

La delegación estatal también incluyó a integrantes del equipo del secretario de Educación, Emanuel Garza, así como representantes de las subsecretarías de Educación Superior y Educación Media. El objetivo fue establecer vínculos entre las instituciones educativas y las necesidades de personal técnico y profesional que demanda esta industria.

"Logramos muchos contactos, tanto universidades que están muy vinculadas a esta industria como también empresas que están buscando establecer operaciones en el continente americano y traerlas de Asia, y donde estamos poniendo a México y específicamente a Coahuila en el mapa", manifestó.

Durante la gira, los representantes estatales visitaron en California las oficinas corporativas de la empresa que desarrollará el proyecto en Arteaga. En ese encuentro revisaron la oferta educativa disponible en Coahuila para determinar si responde a los perfiles técnicos y profesionales que requerirá la nueva operación.

Además, establecieron contacto con posibles proveedores de la compañía. Olivares indicó que el Gobierno estatal buscará presentarles las ventajas competitivas de la entidad y los incentivos disponibles para facilitar la instalación de nuevas empresas.

El titular de Economía señaló que otras compañías han manifestado interés en instalarse en Coahuila, en un contexto en el que diversas industrias analizan trasladar operaciones de Asia hacia América del Norte.

Explicó que la participación en Semicon West permitió establecer contacto con empresas que no habían tenido acercamientos previos con el Gobierno estatal, a las que se les expusieron las condiciones y oportunidades que ofrece la entidad.

"Vienen más empresas y, en la misma expo que fuimos tuvimos oportunidad de conocer algunas nuevas que no teníamos el gusto de conocer, y les presentamos lo que Coahuila tiene para ofrecer a estas nuevas inversiones", expresó.

Finalmente, Olivares señaló que la intención es convertir los contactos y las gestiones de promoción económica realizadas durante los últimos dos años en nuevos proyectos de inversión, además de fortalecer la posición de Coahuila como destino para compañías vinculadas con la industria de semiconductores.