Conectividad Reforzada en Saltillo: Internet Gratuito en Rutas de Transporte

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que el municipio trabaja en un proyecto para dotar de internet gratuito a las rutas troncales del programa de transporte "Aquí Vamos Gratis", con el fin de fortalecer la conectividad de los usuarios.

Díaz González explicó que, si bien el contrato con la empresa DM Control responsable de la operación del sistema no contempla este servicio, el Ayuntamiento buscará mecanismos financieros independientes para hacerlo posible.

"Creemos que es importante que los ciudadanos tengan la posibilidad de acceder al internet en estas 35 unidades troncales. Muchos usuarios son estudiantes que requieren conectividad para sus clases, otros para su trabajo o simplemente para mantenerse en comunicación con sus familias", expresó el edil.

El alcalde señaló que la medida pretende dar un valor agregado al sistema de transporte gratuito, en consideración a que una parte significativa de la población depende de estas rutas para su movilidad diaria.

Aunque aún no se cuenta con una cifra oficial sobre el costo que implicará implementar la red, el munícipe aseguró que se estudia un esquema que permita financiar el servicio sin afectar la operación del programa de transporte.