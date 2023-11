Se alían Morena, PT, PVEM y UCD

SALTILLO, COAH. - El delegado de Morena en Coahuila, Jean Carlo Lozano Reynoso, confirmó que, en las siguientes elecciones federales del 2024, su partido irá en alianza con el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido de Unidad Democrática de Coahuila."La idea es darle la vuelta a la página de lo que sucedió en el 2023, porque hoy la izquierda va a ir unida rumbo al 2024 con todas las personas que quieran un cambio para Coahuila, la encomienda es buscar la unidad a toda costa y esteremos en la lucha del presidente Andrés Manuel López Obrador", expresó Lozano Reynoso. El delegado Estatal de Morena añadió: "Venimos al Congreso del Estado para decir que seremos un grupo compacto, tenemos una alianza con los otros partidos, a pesar de que la oposición pensaba que iríamos por separado; también están con nosotros todas las personas que quieran unirse y un cambio para Coahuila".Jean Carlo Lozano Reynoso, dijo también que es necesario que los legisladores locales cambien las leyes que obligan a que los y las Diputados no pueden unirse a otros grupos parlamentarios, porque en el camino, muchos se han dado cuenta de que Morena es la mejor opción. Por otra parte, el político afirmó que las puertas están abiertas para todos los que deseen sumarse, incluso para Ricardo Mejía Berdeja, a pesar de las confrontaciones que hubo en las elecciones pasadas: "Él también tiene cabido y sobre todo, por ser el líder el PT en Coahuila, tiene sus derechos como alianza".Lozano agregó que ha tenido acercamiento con el ex sub secretario de Seguridad y su postura es sumar al movimiento: "A lo mejor ya ni candidato quiere ser, quizá lo veamos solamente por las calles caminando como organizador, no existe ya ningún problema con él, la alianza va más allá de una persona"; reiteró el líder de Morena en Coahuila.