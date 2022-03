Se justifica legisladora

SALTILLO, COAH.- "No soy médico ni científico", así justificó la Diputada Lisbeth Orgazón Nava, del Partido MORENA, la negativa de vacunar a los menores de 14 años contra el COVID, ello ante la insistencia de autoridades educativas y padres de familia principalmente por el inminente regreso a clases de manera presencial durante marzo.

Cabe señalar que esta misma petición de inmunizar a los menores de edad se ha enviado a manera de exhorto desde el Congreso de Coahuila al Gobierno Federal; sin embargo, la diputada de MORENA ha votado en contra de que se les aplique la vacuna contra el coronavirus a los niños, niñas y adolescentes.

A pesar de que la Organización Mundial de la Salud avaló e incluso recomendó utilizar el fármaco Pfizer-BioNTech en los menores de entre 5 y 10 años, Lisbeth Orgazón Nava aseguró que la OMS es la que no permite que se inmunice a este sector de la población: "Yo no soy médico ni científica para cuestionar lo que ha dicho la Organización y si ellos dicen que no pueden recibir la dosis, es porque así debe ser".

Al ser cuestionada sobre el por qué sí se vacuna a los menores en Estados Unidos y en México el Gobierno Federal se niega a que reciban la dosis contra el COVID, la Diputada de MORENA expresó: "En nuestro país se atiende de forma diferente, no nos podemos comparar con ellos porque salimos perdiendo; además, somos diferentes en realidades socioeconómicas y ellos son primer mundo".

Orgazón Nava afirmó que otra situación que ocurre en Estados Unidos es que la población se niega a vacunarse y por eso les sobran las dosis, por ello es que las ofrecen a los turistas que los visitan, pero no es así en México.

Finalmente, la funcionaria reiteró que es la OMS la que no permite que los menores sean inmunizados, por eso en MORENA rechazan la petición de los legisladores, la ciudadanía y las autoridades educativas.