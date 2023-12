Se registran 6 candidatos Independientes

SALTILLO, COAH.- El Instituto Electoral de Coahuila recibió seis manifestaciones de intención de personas interesadas en una Candidatura Independiente, ello luego de que lunes 25 de diciembre concluyó la etapa de recepción de manifestaciones de intención de personas aspirantes a postularse para la elección de Ayuntamientos de los 38 municipios del Estado.

Dicha fase inició el pasado 11 de diciembre y, hasta el día de ayer, el Instituto Electoral de Coahuila registró a seis coahuilenses interesados en ocupar una alcaldía en Coahuila; uno de ellos en Monclova, se trata de Felipe Narváez Rodríguez.

Las personas que hicieron entrega de manifestación de intención a Candidaturas Independientes son Saúl Tristán De la Cruz, de Sabinas, por el Demócrata Progresista, A. C; en Saltillo se registró Eduardo Ariel Pacheco Ortiz por Desafío Saltillo, A. C.; de Parras, César Jacinto Seca Rivas por Movimiento Nancy Cárdenas de Parras, A. C.

De igual manera, realizó su registro el muzquense Manuel Rodríguez Alvarado con Va por Múzquiz con Manuel, A. C. y de San Pedro, Julio César De la Cruz Corpus, con Forjando un mejor San Pedro, A. C.

Será a más tardar el 4 de enero cuando el Consejo General del IEC determine si proceden las manifestaciones de intención, para que, en su caso, los aspirantes continúen con la siguiente etapa, que es la búsqueda del apoyo de la ciudadanía en el periodo del 5 de enero al 17 de febrero.

Cada aspirante deberá recabar el equivalente a 1.5 % de firmas en relación con la Lista Nominal del municipio de su interés: Sabinas: 766; Saltillo: 9670; Parras: 517; Monclova: 2679; Múzquiz: 831; San Pedro: 1123.

El resto de las etapas del proceso incluye la verificación del apoyo ciudadano por parte del Instituto, y, posteriormente, el registro de la candidatura independiente.