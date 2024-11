Sigue tensión por falta de pago de salarios en el Tec.

SALTILLO, COAH.- Los 21 docentes del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS) afectados por un retraso en sus salarios llevan ya mes y medio sin recibir el pago de sus servicios y al respecto, Ania Sánchez Ruiz, Directora de la institución, comunicó que, hasta el momento, no se tiene una fecha para regularizar estos pagos, generando así una creciente preocupación tanto entre los afectados como en la comunidad estudiantil.

El conflicto, originado según se reporta por ajustes administrativos entre la Dirección del Tecnológico Nacional de México (TecNM) y la Secretaría de Hacienda, se ha traducido en la falta de pago de tres quincenas.

Por su parte, la directora del ITS explicó que la administración local no es responsable del retraso, ya que los fondos están asignados específicamente y requieren aprobación y supervisión de la Dirección de Planeación para su ejercicio: "Es un tema administrativo que impacta a nivel nacional, no un error de recursos humanos en el Tec de Saltillo", aclaró Sánchez Ruiz.

Ante la falta de respuestas concretas, los profesores han mostrado su descontento públicamente y anunciaron que, de no recibir su salario, optarán por no registrar las calificaciones del semestre agosto-diciembre 2024.

Esta medida podría afectar directamente a más de 2 mil 400 estudiantes, quienes no solo correrían el riesgo de reprobar el semestre, sino que también verían complicados sus trámites para próximos ciclos escolares y sus planes de titulación.

La situación ha sido criticada además por algunos docentes, quienes señalaron que la dirección del ITS ha destinado recursos a otros eventos y no ha dado prioridad a la regularización de sus pagos.

En particular, cuestionaron la decisión de asignar un presupuesto de 400 mil pesos a la organización de la posada navideña del instituto, lo cual consideran una falta de sensibilidad ante el conflicto salarial.

El conflicto sigue sin resolverse, y la incertidumbre crece tanto entre los docentes como entre los estudiantes que dependen de la calificación de su semestre y la normalización de actividades en la institución.