Sin indicios de desvíos de Jorge Torres: Mars

Saltillo, Coah.-Aunque en Coahuila no existen indicios de que el ex Gobernador interino Jorge Torres López haya desviado los recursos por lo que es investigado en Estados Unidos, si se comprueba que así fue, entonces serán reclamados, dijo el Gobernador del Estado.

Miguel Ángel Riquelme afirmó que en el Estado no existen indagatorias contra el sustituto de Humberto Moreira, y si las hubo fueron cerradas, pero si en Estados Unidos comprueban que hubo recursos públicos en sus transferencias millonarias pedirán la devolución.

“Aquí en Coahuila no existen indicios de que haya un faltante de recursos públicos de esa naturaleza, pero en un dado caso que sea comprobado que los recursos de los que se habla o de los que está acusado Jorge Torres por depositar en el extranjero, de ser comprobado, conforme a derecho, Coahuila solicitará que esos recursos regresen a la entidad, de comprobarse o de ser cierto”.

El Gobierno de México entregó ayer a autoridades federales de Estados Unidos al ex Gobernador de Coahuila, Jorge Torres López, en base a una orden de extradición para ser juzgado en Texas por delitos de lavado de dinero y fraude bancario por unos 8.8 millones de dólares.

Durante su administración, Rubén Moreira insistió en diversas ocasiones que no habían salido del erario de Coahuila los millones de dólares en efectivo y bienes incautados en Estados Unidos al ex Tesorero de su hermano Humberto Moreira y al sucesor, Jorge Torres.

Riquelme afirmó que no existen actualmente indagatorias abiertas en la Fiscalía hacia Torres.

“Viene de dos administraciones anteriores a la mía y derivado de ello hubo acusaciones, hubo también por parte de la Fiscalía indagaciones y fueron en su momento sancionadas o solventadas”, dijo.

“En el caso de mi administración estaríamos en disposición de colaborar con cualquier indicio que se presentara de que esos recursos fueran recursos del pueblo de Coahuila, e incluso dispuestos a solicitar la devolución de los recursos para la recuperación de ello, si fueran recursos de nuestra entidad”.