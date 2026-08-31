SNTE Coahuila refuerza seguridad para docentes ante agresiones

SALTILLO, COAH.- Ante los casos de agresiones y acoso contra trabajadores de la educación registrados durante el ciclo escolar anterior, la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Coahuila reforzará las acciones para brindar mayor seguridad y certeza laboral a los docentes durante el ciclo 2026-2027.

El dirigente de la Sección 5, Everardo Padrón García, informó que el gremio estableció una estrategia para atender diversos asuntos prioritarios, entre ellos la protección de los trabajadores y el acompañamiento jurídico ante los conflictos que pudieran surgir.

Explicó que uno de los objetivos es fortalecer la certeza laboral del personal docente, respaldada por las respuestas salariales alcanzadas, lo que representa, dijo, una base de certidumbre para los trabajadores de la educación.

A la par, señaló, se busca consolidar la certeza jurídica y legislativa, con un esquema que permita revisar de manera individual los problemas que involucren al personal educativo y, posteriormente, canalizarlos hacia alternativas de solución.

Padrón García destacó también la comunicación que mantiene el sindicato con las autoridades educativas para atender las situaciones que afectan a los trabajadores y avanzar en el mejoramiento de sus condiciones laborales.

Sobre los casos de agresiones y acoso registrados durante el ciclo escolar pasado, precisó que se identificaron al menos dos casos considerados fuertes, los cuales recibieron atención específica.

"Esperemos que para este próximo ciclo escolar se desvanezca una situación de este tipo y se fortalezca la seguridad", señaló.

El dirigente sindical agregó que entre los propósitos para el nuevo ciclo escolar también se encuentra mantener el compromiso del magisterio con la educación pública y contribuir, desde el ámbito de los trabajadores de la educación, a elevar su calidad.