Alcalde de Saltillo inicia construcción de techumbre en escuela primaria General Andrés S. Viesca

SALTILLO, COAHUILA.- Al encabezar los honores a la bandera y poner en marcha la construcción de una techumbre en la Escuela Primaria General Andrés S. Viesca, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, afirmó que, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, es firme el compromiso que su administración tiene con la educación en todos los niveles.

Díaz González apuntó que desde el inicio de su gobierno ha sido una constante visitar planteles educativos de todos los sectores de la ciudad, para beneficiar a las y los estudiantes.

"Tanto el gobernador Manolo Jiménez Salinas, como nosotros, trabajamos para que la niñez y la juventud sigan preparándose con programas, proyectos, obras y acciones que mejoran la infraestructura educativa y la calidad de vida de las y los estudiantes", comentó el Alcalde.

Javier Díaz agradeció a la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo por llevar el programa "Amor en Movimiento" a esta primaria que se localiza en la colonia Bellavista, en donde se ofrecieron consultas odontológicas, de optometría y audiometría, además de brindar gratis los aparatos y procedimientos necesarios.

El director de Desarrollo Social del municipio, Ernesto Siller Torres, dio a conocer los detalles de la techumbre que se construirá en esta escuela, con una inversión de 2.7 millones de pesos y con un tiempo de ejecución de dos meses.

Siller Torres comentó que esta techumbre representa una inversión muy importante para la comunidad escolar de la primaria General Andrés S. Viesca, la cual ahora contará con una mejor infraestructura.

La directora del plantel, Laura Leticia Vázquez Aguirre, reconoció el trabajo que ha realizado el alcalde Javier Díaz González al frente de la administración municipal, en su trayectoria como funcionario y su carrera como deportista de alto rendimiento.

"Ahora vemos cómo el trabajo en equipo entre sociedad y gobierno se convierte en resultados tangibles que benefician a nuestras niñas y niños de esta escuela", comentó la profesora Vázquez Aguirre.

En representación de quienes estudian en la primaria beneficiada, el estudiante Franco Elías Vega López, comentó que esta techumbre les permitirá desarrollar sus actividades escolares de una mejor manera.

"Hoy es un día muy importante para nuestra escuela y para nosotros; queremos agradecer al alcalde Javier Díaz, gracias por ayudarnos a tener un mejor lugar para aprender", dijo el alumno.

En el evento también estuvo el diputado local, Álvaro Moreira Valdés; el regidor, Ricardo Treviño Salinas; el subsecretario de Educación Básica, Hugo Lozano Sánchez; estudiantes del plantel, personal docente, así como padres y madres de familia.