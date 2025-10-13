Acciones de limpieza en plazas públicas de Saltillo promueven convivencia

SALTILLO, COAHUILA.- Con el objetivo de ofrecer espacios dignos, seguros y agradables para la convivencia ciudadana, el gobierno a cargo de Javier Díaz González realiza acciones permanentes de limpieza y deshierbe en las diferentes plazas públicas de la ciudad.

Este lunes, brigadas del programa "Aquí Andamos", con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, trabajaron para retirar basura acumulada, escombro y maleza de las áreas verdes del llamado Parque Hundido, de la colonia Vista Hermosa, al poniente de Saltillo.

En este sitio, ubicado entre las calles Juan Navarro y Fray Cristóbal Espinoza, personal municipal realizó estas acciones de limpieza a fin de evitar la proliferación de plagas y enfermedades, al eliminar basura y hierba crecida que podrían convertirse en focos de contaminación y poner en riesgo la salud de las y los vecinos de la zona.

Asimismo, para favorecer el sano crecimiento de plantas ornamentales, pasto y arbolado, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable atendieron las áreas verdes del camellón central de la calle Guacali, a la altura del fraccionamiento Colinas de San Lorenzo.

Estas acciones se realizaron en una primera etapa de la calle Primera a Villas de San Antonio, al sur de Saltillo.

De manera simultánea, y para fortalecer el tejido social e impulsar la convivencia entre la comunidad, por instrucción del alcalde Javier Díaz, cuadrillas de "Aquí Andamos" intervinieron la plaza pública de la colonia Francisco I. Madero, al poniente de la capital de Coahuila.

En este espacio, habitantes del sector atestiguaron los trabajos de limpieza general y deshierbe de las áreas verdes ubicadas entre las calles José de la Luz Valdez y Urbano Flores.

Cuidado y trabajo coordinado

El Gobierno de Saltillo exhortó a la población a sumarse al cuidado de estos espacios y evitar tirar basura y desechos en la vía pública.

Asimismo, el alcalde Javier Díaz recordó el número del asistente virtual "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, con el que se puede reportar cualquier servicio público en la ciudad.

En cuanto al programa "Colonias al 100", el Ayuntamiento de Saltillo desparasitó, vacuno y brindó baños antigarrapata a los animalitos de compañía de la colonia Lomas de Lourdes, al sur de Saltillo.

Personal de la Dirección de Salud Pública municipal atendieron de manera gratuita las mascotas de la población a través del módulo de Control Canino, instalado este lunes entre las calles Paseo de Osos y Paseo de los Jabalíes.

Estas acciones se realizan para garantizar la salud, seguridad y bienestar tanto de perros y gatos de compañía, así como de la propia comunidad.

Para este miércoles 15 de octubre, el módulo atenderá sin costo alguno en la calle Paseo del Cortijo, frente a la Secundaria Urbano Flores Urbina, en la colonia Lomas de Lourdes.