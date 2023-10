Tal y como lo pretende AMLO

SALTILLO, COAH.- Felipe Mery Ayup, Magistrado Presidente del Poder Judicial en Coahuila, manifestó que es preocupante la intención del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como de los legisladores de Morena, el pretender modificar a la Constitución con una Reforma que permita que magistrados y jueces sean elegidos por el voto popular.

"Este es uno de los temas que más nos preocupa frente al ataque y la intromisión directa que ha tenido el Gobierno Federal hacia otro poder, además de la eliminación de los fideicomisos, pues el Presidente ha dicho en reiteradas ocasiones que el voto debería ser directo de la sociedad para elegir democráticamente a los magistrados", expresó Mery Ayup.

De aprobarse lo anterior, destacó el Magistrado Presidente, se impactaría negativamente en la impartición de justicia, pues no es un proceder legítimo: "En un país como México, se deben garantizar los principios constitucionales para respetar a cada uno de los poderes, y una persona que carezca de conocimientos, no puede llegar a cargos del Poder Judicial, ya que no se garantiza una mayor democracia y un mejor sistema", reiteró.

Por ello es que los magistrados y jueces deben pasar por una serie de exámenes de méritos orales, prácticos, escritos y psicométricos, con conocimientos en leyes y capacidad para poder desempeñarse como tales: "Las reglas del Poder Judicial son muy claras para que se nombren a jueces y magistrados, y éstas no pueden cambiar, el método de selección se debe perfeccionar con relación al Consejo de la Judicatura".

Finalmente, Felipe Mery Ayup adelantó que tras las intenciones del Presidente López Obrador, avaladas por los legisladores de Morena, los diferentes poderes judiciales de todos los estados podrían hacer un frente común para evitar las modificaciones constitucionales en congruencia con la división de poderes.