Padres de familia mejoran instalaciones de la Primaria 20 de Noviembre

NAVA, COAH.– Padres de familia de la Escuela Primaria 20 de Noviembre unieron esfuerzos para realizar una jornada de limpieza y mantenimiento en el plantel, con el propósito de mejorar las condiciones de los espacios donde diariamente estudian niñas y niños.

Durante los trabajos se dio mantenimiento a las bancas y se realizó una limpieza profunda en los salones de los diferentes grados, además de atender los patios de la escuela.

La participación de las familias permitió avanzar en el mejoramiento de las instalaciones y dejar espacios más limpios y adecuados para el regreso y las actividades cotidianas de los estudiantes.

Importancia de la participación comunitaria

Este tipo de acciones demuestra la importancia de que los padres de familia y la comunidad se involucren en el cuidado de las escuelas, pues, además de mejorar físicamente los espacios, se fortalece el sentido de pertenencia entre quienes forman parte de la comunidad escolar.

Beneficios para los estudiantes

Para los estudiantes, contar con salones, patios y mobiliario en mejores condiciones representa un entorno más agradable para aprender, convivir y desarrollar sus actividades escolares.