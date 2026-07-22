Protección Civil alerta sobre lluvias y tormentas en Coahuila

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 22 de julio de 2026.- La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informa que del 23 al 25 de julio se mantendrán condiciones favorables para lluvias y tormentas en Coahuila, debido a la humedad asociada a los remanentes de la tormenta tropical Bertha, en interacción con otros sistemas atmosféricos.

Aunque no se prevé un impacto directo del ciclón, sí se esperan lluvias fuertes, actividad eléctrica, rachas de viento y posibles encharcamientos. El periodo de mayor atención será entre la tarde del jueves 23 y el viernes 24 de julio.

Los acumulados estimados por región son los siguientes:

* Región Norte: de 5 a 25 mm, con puntuales de 25 a 50 mm. En el noreste y oriente podrían alcanzarse acumulados de 50 a 75 mm.

* Región Carbonífera: de 5 a 25 mm, con puntuales de 25 a 50 mm.

* Región Centro-Desierto: de 5 a 25 mm, con puntuales de 25 a 50 mm.

* Región Laguna: de 2.5 a 25 mm, con puntuales de 25 a 50 mm.

* Región Sureste: de 10 a 25 mm, con puntuales de 25 a 50 mm y posibilidad de alcanzar entre 50 y 75 mm en zonas aisladas.

Entre los principales riesgos se encuentran encharcamientos urbanos, incremento en los niveles de ríos y arroyos, escurrimientos en zonas serranas, reducción de la visibilidad por lluvia, rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora y posible caída de granizo de manera aislada.

Ante estas condiciones, la Subsecretaría de Protección Civil del Estado exhorta a la población a mantenerse atenta a la información oficial y seguir las siguientes recomendaciones preventivas:

* Evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas.

* Asegurar techos, láminas, lonas y objetos que puedan desprenderse por el viento.

* Retirar macetas, muebles y otros artículos de patios, balcones o azoteas.

* No intentar cruzar arroyos, calles inundadas o zonas con corriente de agua.

* Extremar precauciones al conducir debido a la baja visibilidad, el pavimento mojado y las ráfagas de viento.

* Alejarse de árboles, postes, anuncios espectaculares y estructuras inestables.

* En caso de que se formen torbellinos, resguardarse en la planta baja, en habitaciones interiores y lejos de ventanas.

* Mantener documentos importantes, lámparas y teléfonos celulares disponibles ante posibles cortes de energía eléctrica.

* Debido a las altas temperaturas, mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas.

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y continuará informando oportunamente sobre cualquier cambio relevante.

En caso de emergencia, la población puede comunicarse al 911.