Monclova: Protección Civil aplica pruebas psicológicas a bomberos
Desde mayo, el programa de Salud Ocupacional incluye revisiones médicas diarias para los elementos.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Monclova aplica pruebas psicológicas a sus elementos para detectar de manera oportuna tendencias suicidas, ansiedad, depresión y otros problemas emocionales.
Las evaluaciones forman parte del programa de Salud Ocupacional, implementado desde mayo con el objetivo de cuidar tanto la salud física como el bienestar emocional del personal operativo.
Cada bombero es sometido a una batería de cinco pruebas psicológicas, entre ellas test para identificar ansiedad, depresión, riesgo suicida y una evaluación psicométrica, con el propósito de detectar cualquier alteración emocional que requiera atención especializada.
El programa también contempla revisiones médicas diarias al inicio de cada turno, en las que se verifican signos vitales, presión arterial, niveles de glucosa y otros indicadores para confirmar que los elementos se encuentran en condiciones óptimas para desempeñar sus funciones.
La implementación de estas evaluaciones responde a la naturaleza de alto riesgo del trabajo que realizan los bomberos, quienes constantemente enfrentan accidentes, incendios, rescates y otras emergencias con un fuerte impacto emocional.
Las situaciones que viven en cada servicio impactan de cierta forma al bombero; por eso se busca que estén fuertes mentalmente.
La corporación cuenta con 33 bomberos activos, además del personal de dirección y comandancia.
Resultado del seguimiento psicológico, tres elementos han sido canalizados con especialistas tras participar en servicios de alto impacto emocional, y permanecen bajo valoración profesional y únicamente regresan a sus actividades cuando el psicólogo determina que se encuentran en condiciones de hacerlo.