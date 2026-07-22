Contactanos
Coahuila

Invita Fiscalía a manifestantes a mesa de trabajo para informar los detalles del caso Rocky

El delegado de la Fiscalía, Julio Loera, se reunió con manifestantes para abordar el caso del perro Rocky y ofrecer información.

Por Staff / La Voz - 22 julio, 2026 - 08:50 p.m.
Invita Fiscalía a manifestantes a mesa de trabajo para informar los detalles del caso Rocky
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Saltillo, Coahuila, 22 de julio de 2026. — El delegado de la Fiscalía General del Estado, Julio Loera, informó que estuvo presente en la manifestación para ofrecer diálogo e información pertinente a los manifestantes y reiteró que la Fiscalía mantiene abierta una mesa de trabajo formal para dar seguimiento al caso del perro Rocky.

       

      Loera confirmó que Liliana N, presunta responsable del maltrato y violencia animal, se encuentra detenida y formalmente vinculada a proceso. Señaló que se continuarán realizando todas las indagatorias necesarias para que se imponga la pena correspondiente, que puede alcanzar hasta ocho años de prisión, conforme a la ley.

       

      El funcionario enfatizó que estuvo atento a las demandas de algunos manifestantes y que prácticamente todas están encausadas, por lo que invita a que conozcan todo lo que se está haciendo y estén completamente informados del caso. Reiteró que en Coahuila nadie está por encima de la ley y que existe toda la disposición de diálogo con quien esté interesado, siempre y cuando se respete el marco legal y no comprometa el proceso judicial.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados