Invita Fiscalía a manifestantes a mesa de trabajo para informar los detalles del caso Rocky

Saltillo, Coahuila, 22 de julio de 2026. — El delegado de la Fiscalía General del Estado, Julio Loera, informó que estuvo presente en la manifestación para ofrecer diálogo e información pertinente a los manifestantes y reiteró que la Fiscalía mantiene abierta una mesa de trabajo formal para dar seguimiento al caso del perro Rocky.

Loera confirmó que Liliana N, presunta responsable del maltrato y violencia animal, se encuentra detenida y formalmente vinculada a proceso. Señaló que se continuarán realizando todas las indagatorias necesarias para que se imponga la pena correspondiente, que puede alcanzar hasta ocho años de prisión, conforme a la ley.

El funcionario enfatizó que estuvo atento a las demandas de algunos manifestantes y que prácticamente todas están encausadas, por lo que invita a que conozcan todo lo que se está haciendo y estén completamente informados del caso. Reiteró que en Coahuila nadie está por encima de la ley y que existe toda la disposición de diálogo con quien esté interesado, siempre y cuando se respete el marco legal y no comprometa el proceso judicial.