Tractocamión atropella mortalmente a peatón en Saltillo

Marco Juarez
Por Marco Juarez - 01 octubre, 2025 - 08:14 p.m.
El accidente ocurrió sobre el bulevar Mesquite, en la colonia Loma Linda, cuando la víctima intentó cruzar la vialidad.

SALTILLO, COAHUILA.- La tragedia volvió a teñir de luto a las calles de Saltillo. Durante la madrugada de este miércoles, Marco Antonio "N", de 58 años, perdió la vida tras ser atropellado por un tractocamión en el bulevar Mesquite, a la altura de la colonia Loma Linda.

El accidente ocurrió la noche del martes, cuando la víctima intentó cruzar la vialidad a la altura de la calle Yuca. El conductor del pesado vehículo presuntamente no se percató del impacto y continuó su marcha.

Testigos y automovilistas que presenciaron el hecho lograron darle alcance y alertaron de inmediato a las autoridades.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y trasladaron a Marco Antonio en estado crítico al Hospital Universitario. Pese a los esfuerzos médicos, fue declarado sin vida horas más tarde, durante la madrugada.

La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del caso y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente.

El chofer del tractocamión fue asegurado por agentes de tránsito y ya se encuentra a disposición del Ministerio Público, donde enfrentará un proceso legal por el delito de homicidio.

La vialidad permaneció parcialmente cerrada durante varias horas mientras se llevaban a cabo las diligencias periciales, lo que generó un severo congestionamiento en la zona.

