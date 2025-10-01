Concurso de Catrinas en Saltillo: Celebración de Tradiciones Mexicanas

SALTILLO, COAHUILA.- Con el propósito de preservar y promover las tradiciones mexicanas, el Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de Cultura, invita a la ciudadanía a participar en el concurso de caracterización de catrinas "Antes muerta que sencilla", actividad que forma parte del Festival Ánimas del Desierto 2025.

El certamen se llevará a cabo el próximo 31 de octubre en una pasarela en Paseo Capital, a partir de las 16:30 horas, donde se espera la participación de niñas, jóvenes y adultos que pondrán a prueba su creatividad y talento.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 29 de octubre a las 13:00 horas y se dividirán en tres categorías: infantil (5 a 12 años), juvenil (13 a 18 años) y adultos (19 en adelante). Los participantes deberán caracterizarse con maquillaje original, evitando el uso de máscaras, además de entregar una reseña sobre los elementos de su vestimenta y su significado.

El jurado calificará aspectos como originalidad, creatividad y estética del conjunto, premiando a los primeros lugares de cada categoría con 3 mil pesos para infantil y juvenil, y mil pesos en la categoría adultos.

La organización destacó que el evento no solo busca reconocer el esfuerzo artístico, sino también resaltar la importancia de la catrina como ícono cultural y símbolo de identidad en el Día de Muertos.