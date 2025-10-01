Ayuntamiento de Saltillo refuerza labores de bacheo en la ciudad

SALTILLO, COAHUILA.- El Ayuntamiento de Saltillo, a cargo de Javier Díaz González, intensificó sus labores de bacheo, a través del programa "Colonias al 100", con el que se da prioridad a las vialidades con mayores daños ocasionados por las lluvias en la ciudad.

Parte de estas acciones, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, atendió las calles Paseo del Cortijo, Paseo de los Jabalíes y Paseo de los Conejos, de la colonia Lomas de Lourdes, al sur de Saltillo.

Estas acciones se suman a las realizadas por parte del Gobierno de Saltillo, con el impulso del Gobierno de Coahuila en calles al interior de barrios y colonias como en La Estrella, Centenario, Chapultepec, La Aurora, Roma, Río Bravo, Valle Dorado, Ojo de Agua, así como en Distrito Centro de la ciudad.

Saltillo, cada vez más verde

Como parte de las acciones del alcalde Javier Díaz González para mantener una imagen de orden, limpieza y acorde con el medio ambiente, el Ayuntamiento de Saltillo realizó trabajos de reforestación en el bulevar Luis Donaldo Colosio.

A través de las brigadas del programa "Aquí Andamos", personal municipal sembró árboles de la especie encino siempre verde, con casi 4 metros de altura, con la finalidad de mejorar la calidad del aire, ofrecer hábitat para diversas especies de aves, insectos y otros animales, así como para contribuir a impulsar una comunidad más sostenible y sana.

Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, brigadas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable llevan a cabo acciones de reforestación con árboles endémicos en la zona, desde el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño hasta el bulevar Jesús Valdés Sánchez.

En estos trabajos, para garantizar su crecimiento, se dotó a cada árbol plantado de fertilizante a base de nitrógeno, fósforo y potasio al 18 por ciento, para enraizar, darles color a las hojas y fortalecer el crecimiento de cada árbol.

Mantenimiento de la ciudad

Con la finalidad de eliminar la acumulación de basura y desechos y ofrecer espacios dignos ordenados y bien cuidados, cuadrillas de "Aquí Andamos" trabajaron en la limpieza, poda y deshierbe en el bulevar Luis Donaldo Colosio, desde el bulevar Venustiano Carranza, hasta el bulevar Jesús Valdés Sánchez.

Asimismo, en acciones de mantenimiento en el Distrito Centro de Saltillo, personal de la Dirección de Servicios Públicos atendió y reparó diversas luminarias en la Plaza Manuel Acuña, además de atender diversos reportes ciudadanos relacionados con el sistema de alumbrado en la localidad.

Asimismo, de manera permanente, se limpia y se retira basura acumulada a través de personal del área de Papeleo Manual, que recorre el perímetro de la ciudad, con el fin de apoyar en la tarea de mantener limpia la ciudad.

Estas acciones se llevan a cabo como respuesta a los reportes ciudadanos realizados a través del Chat Bot "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, que tiene el Gobierno de Saltillo a disposición de la ciudadanía.