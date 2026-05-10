Centro de Conciliación Laboral informa sobre utilidades en la región

A unas semanas de que concluya el plazo legal para el reparto de utilidades, el Centro de Conciliación Laboral no ha recibido quejas formales de trabajadores contra empresas de la región Centro, a pesar de las quejas que han circulado en redes sociales por los montos entregados.

Roberto Ramírez, director del centro, informó que hasta ahora el proceso se ha desarrollado sin conflictos y recordó que las empresas tienen hasta el 30 de mayo para cumplir con esta obligación de acuerdo a la ley.

Señaló que hasta el momento no se han presentado quejas por los montos, a pesar de las manifestaciones que los trabajadores han realizado a través de redes sociales, por lo que el proceso avanza hasta el momento con tranquilidad. "Oficialmente con nosotros no ha llegado ninguna queja, por lo que consideramos que los trabajadores han estado de acuerdo con los montos que han otorgado las empresas que ya cumplieron con el reparto".

El director del Centro de Conciliación Laboral señaló que de acuerdo con años anteriores, las quejas relacionadas con el pago de utilidades son pocas y generalmente tienen que ver con los montos y no con el incumplimiento de las empresas. "Son contadas las quejas que se han presentado, y siempre ha sido por inconformidades por el monto, porque los trabajadores consideran que tienen derecho a mayor cantidad de dinero, pero no por el incumplimiento de pago".

Aunque la mayoría de las empresas ya realizó el reparto de utilidades, señaló que el plazo legal para el pago aún está vigente, por lo que sería hasta después del 30 de mayo cuando se podrían presentarse algunos casos ante la autoridad laboral.

El funcionario hizo un llamado a los trabajadores que tengan dudas sobre el cálculo o pago de sus utilidades para acercarse al Centro de Conciliación, donde se les brinda orientación gratuita y acompañamiento en caso de existir alguna irregularidad.